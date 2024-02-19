Невилл чувствует, что "Юнайтед" попадет в Лигу Чемпионов

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл чувствует, что "красные дьяволы" квалифицируются в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Накануне "Юнайтед" благодаря дублю Расмуса Хейлунда одолел на выезде "Лутон" со счетом 1:2, оформив свою шестую победу подряд в Премьер-Лиге.



Еще во время эфира перед матчем на "Кенилуорт Роуд" Невилл поделился своим предчувствием насчет команды Эрика Тен Хага, которая остается шестой в Премьер-Лиге, но теперь дышит в спину "Тоттенхэму".



"Они могут это сделать (попасть в Лигу Чемпионов), определенно. Они могут приблизиться к "Тоттенхэму" на расстояние в три очка сегодня, а "Тоттенхэму" играть против "Виллы" через пару недель. Я знаю, что "Юнайтед" скоро играть против "Сити", но "Юнайтед" нужно набрать шесть очков в этих двух матчах, против "Лутона" и "Фулхэма". Они не могут допустить осечку в них".



"Юнайтед" все еще предстоит проделать длинный путь и проделать много работы, но в дороге из Манчестера этим утром я посмотрел в таблицу и почувствовал, что у меня прибавилось оптимизма насчет попадания "Юнайтед" в Лигу Чемпионов, учитывая набранный ими ход и возвращение игроков в строй".



"Если бы меня спросили сегодня, я бы сказал да, они просочатся на это пятое или четвертое место. Но для этого им нужно быть стабильными, чего им не хватает в этом сезоне. Впрочем, в последние недели были некоторые признаки того, что у них начало получаться", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.