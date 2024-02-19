Бенитес открыт к работе со сборной Англии

Бывший главный тренер "Ливерпуля", "Ньюкасла" и "Челси" Рафаэль Бенитес намекнул, что он открыт к работе со сборной Англии в будущем.

Сборной Англии может потребоваться новый рулевой уже в этом году, если Гарет Саутгейт решит оставить свой пост после Евро-2024.



В данный момент Бенитес трудится в "Сельте", однако работа с сильной сборной определенно привлекает 63-летнего испанца.



"Хотел бы я возглавить Англию или Испанию? Это всегда опасный вопрос, потому что там есть тренер, чьи дела идут хорошо. У меня даже есть друзья в штабе Саутгейта. У нас очень хорошие отношения".



"Но, думая о будущем, я бы хотел поработать с национальной командой, способной сражаться за трофеи. Поражения причиняют мне большие страдания. Когда ты работаешь с командой, которая не привыкла так часто проигрывать, ты привыкаешь сражаться за победы. Поэтому я бы хотел поработать с национальной командой, способной добиваться высоких целей. Но, повторюсь, все это — в будущем", — сообщил Бенитес The Athletic.