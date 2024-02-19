Английские клубы хотят вернуть Батленда на родину

Джек Батленд "Ноттингем Форест" находится среди английских клубов, желающих вернуть голкипера "Рейнджерс" Джека Батленда на родину.

"Рейнджерс" резко прибавил после смены главного тренера в октябре, превратив 10-очковое отставание от "Селтика" в два очка преимущества над своим конкурентом номер один по шотландской Премьер-Лиге.

И большая заслуга в этом принадлежит Батленду, который прибыл в "Рейнджерс" свободным агентом после истечения своего контракта с "Кристал Пэлас" прошлым летом.

Форма 30-летнего Батленда настолько хороша, что Джека называют кандидатом на место в заявке сборной Англии в преддверии Евро-2024.

По информации TEAMtalk, своей игрой в Глазго Батленд привлек интерес целого ряда английских и европейских клубов, включая "Форест", который сделал запрос насчет Джека еще в январе.

"Рейнджерс" не был заинтересован в расставании с Батлендом посреди сезона, но летом шотландскому гранду будет непросто устоять перед крупным предложением по Джеку, чей контракт рассчитан до 2027 года.


Метки Батленд, Ноттингем Форест, Рейнджерс

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2024 12:00

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