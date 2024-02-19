Английские клубы хотят вернуть Батленда на родину

"Ноттингем Форест" находится среди английских клубов, желающих вернуть голкипера "Рейнджерс" Джека Батленда на родину.

"Рейнджерс" резко прибавил после смены главного тренера в октябре, превратив 10-очковое отставание от "Селтика" в два очка преимущества над своим конкурентом номер один по шотландской Премьер-Лиге.



И большая заслуга в этом принадлежит Батленду, который прибыл в "Рейнджерс" свободным агентом после истечения своего контракта с "Кристал Пэлас" прошлым летом.



Форма 30-летнего Батленда настолько хороша, что Джека называют кандидатом на место в заявке сборной Англии в преддверии Евро-2024.



По информации TEAMtalk, своей игрой в Глазго Батленд привлек интерес целого ряда английских и европейских клубов, включая "Форест", который сделал запрос насчет Джека еще в январе.



"Рейнджерс" не был заинтересован в расставании с Батлендом посреди сезона, но летом шотландскому гранду будет непросто устоять перед крупным предложением по Джеку, чей контракт рассчитан до 2027 года.