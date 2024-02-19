Филлипс надеется, что его полоса невезения закончилась

Полузащитник "Вест Хэма" Калвин Филлипс надеется, что его красная карточка против "Ноттингем Форест" ознаменует окончание его полосы невезения.

В прошлом месяце Филлипс отправился в аренду в "Вест Хэм" из "Манчестер Сити", чтобы играть регулярно.



С тех пор 28-летний англичанин успел стать прямым виновником пропущенных голов против против "Борнмута" и "Манчестер Юнайтед", а против "Форест" в минувшую субботу был удален, схлопотав две желтые карточки в течение двух минут и 56 секунд.



Теперь Филлипсу предстоит отбыть одноматчевую дисквалификацию, однако Калвин надеется, что затем удача повернется к нему лицом.



"Говорят, неудача приходит трижды, поэтому будем надеяться, я получил свои три порции, и теперь мои дела пойдут в гору".



"Я хотел, чтобы это стало свежим стартом для меня, я по-настоящему хотел склонить голову и упорно трудиться. Это складывается не так, как я надеялся, и каждый может видеть это".



"Но я знаю футбол. Я достаточно опытен, чтобы знать, что ситуация изменится, если я склоню голову, стисну зубы и будут правильно делать базовые вещи".



"Легко сказать, но теперь я должен сделать это".



"Есть определенные вещи, которые ты должен выполнять на футбольном поле. Окей, я тренировался с лучшей командой в мире, но именно матчи делают тебя резче".



"Ты можешь тренироваться, сколько влезет, но ты никогда не обретешь игровую форму и игровую резкость, если не будешь играть матчи, не так ли?"



"Так что по этой причине я расстроен и подавлен", — цитирует Филлипса The Independent.



