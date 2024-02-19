Де Дзерби хочет сражаться за трофеи

Роберто Де Дзерби Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби признал, что хочет сражаться за высшие награды в футболе.

Если верить испанской прессе, "Барселона" рассматривает Де Дзерби в качестве кандидата номер один на замену своему рулевому Хави, который уходит из клуба в конце сезона.

Также интерес к Де Дзерби приписывают "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед", и 44-летний итальянец готов попробовать себя на более высоком уровне — как только войдет в историю с "Брайтоном".

"Мы чувствуем, что можем написать еще одну часть истории "Брайтона". Каждый чувствует эту ответственность, и мы очень упорно трудимся, чтобы осчастливить наших фанатов и наших людей, работающих в клубе. Мы постараемся изо всех сил проявить себя".

"Когда я слышу об интересе больших команд ко мне, то это честь. Я горжусь этим, но я сосредоточен на своей ежедневной работе".

"Что касается будущего, то я поговорю с заинтересованным клубом и их владельцем, потому что я хочу сражаться за максимально высокие цели. Я захочу понять их план, и для меня не будет проблемой поработать с большой командой".

"Я бы хотел в своей карьере побороться за победу в Премьер-Лиге, Серии А, Бундеслиге, Ла Лиге, Лиге Чемпионов, но всему свое время. Для меня "Милан" не является обычным клубом, потому что я родился в Милане. Я всю жизнь буду благодарен Милану".

"Я люблю свою страну, я люблю Италию, я люблю итальянский футбол. Несомненно, одна из моих целей — вернуться и поработать в моей стране, но я не знаю, когда наступит это время".

"Мне очень хорошо в Премьер-Лиге, и я должен сказать спасибо "Брайтону", всем тренерам и помогающим нам людям в Премьер-Лиге и Великобритании".

"Место работы — не проблема. Вопрос в том, как ты работаешь, а не где ты работаешь", — сообщил Де Дзерби Sky Sports.


Метки Брайтон, Де Дзерби, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2024 09:00

Количество просмотров Просмотров: 251

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gin 19.02.2024 09:12 # gin
    Ну так борись. В чем проблема? Клуб выстроил хорошую систему. Есть и бюджет после удачных продаж. Или нужно 1,5 млрд на трансферы как Гвардиоле?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: