Де Дзерби хочет сражаться за трофеи

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби признал, что хочет сражаться за высшие награды в футболе.

Если верить испанской прессе, "Барселона" рассматривает Де Дзерби в качестве кандидата номер один на замену своему рулевому Хави, который уходит из клуба в конце сезона.



Также интерес к Де Дзерби приписывают "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед", и 44-летний итальянец готов попробовать себя на более высоком уровне — как только войдет в историю с "Брайтоном".



"Мы чувствуем, что можем написать еще одну часть истории "Брайтона". Каждый чувствует эту ответственность, и мы очень упорно трудимся, чтобы осчастливить наших фанатов и наших людей, работающих в клубе. Мы постараемся изо всех сил проявить себя".



"Когда я слышу об интересе больших команд ко мне, то это честь. Я горжусь этим, но я сосредоточен на своей ежедневной работе".



"Что касается будущего, то я поговорю с заинтересованным клубом и их владельцем, потому что я хочу сражаться за максимально высокие цели. Я захочу понять их план, и для меня не будет проблемой поработать с большой командой".



"Я бы хотел в своей карьере побороться за победу в Премьер-Лиге, Серии А, Бундеслиге, Ла Лиге, Лиге Чемпионов, но всему свое время. Для меня "Милан" не является обычным клубом, потому что я родился в Милане. Я всю жизнь буду благодарен Милану".



"Я люблю свою страну, я люблю Италию, я люблю итальянский футбол. Несомненно, одна из моих целей — вернуться и поработать в моей стране, но я не знаю, когда наступит это время".



"Мне очень хорошо в Премьер-Лиге, и я должен сказать спасибо "Брайтону", всем тренерам и помогающим нам людям в Премьер-Лиге и Великобритании".



"Место работы — не проблема. Вопрос в том, как ты работаешь, а не где ты работаешь", — сообщил Де Дзерби Sky Sports.