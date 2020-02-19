Тен Хаг: "Хейлунд будет забивать еще больше"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что голевая серия Расмуса Хейлунда — это только начало для датского нападающего.

Накануне 21-летний Хейлунд своим дублем обеспечил "Юнайтед" победу 1:2 в гостях у "Лутона". Одновременно Расмус стал самым молодым игроком, забивавшим в шести матчах Премьер-Лиги подряд.



Свой первый гол в рамках Премьер-Лиги Хейлунд забил только на Boxing Day, хотя до того многие успели записать трансфер Расмуса из "Аталанты" за 71 миллион фунтов прошлым летом в провальные.



Однако Тен Хаг никогда не сомневался в Хейлунде, и у Эрика нет сомнений, что Расмус забьет еще много голов за "Юнайтед".



"Мы взяли его из-за его характера. Я знал, что у него сильный характер. Он может по-настоящему проявлять себя, находясь под давлением, и именно это необходимо тебе, когда ты играешь нападающего за "Манчестер Юнайтед". Он не нервничает и не теряет уверенность. Он полон уверенности, и я уверен, он будет забивать еще больше".



"Он нуждался в поддержке, но он сохранял спокойствие. Поначалу ему не везло. Вы могли видеть, что он — боец, и он не опускал руки. Есть много областей, в которых он может прибавить, его способность забивать очевидна", — цитирует Тен Хага The Guardian.