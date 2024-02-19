Артета: "Сака способен на большее"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что его вингер Букайо Сака может играть еще лучше.

В данный момент Сака находится просто в устрашающей форме, забив шесть голов в четырех последних матчах Премьер-Лиги.



Сака впечатляет своей статистикой и на более длинной дистанции. Например, со старта прошлого сезона Премьер-Лиги Букайо поучаствовал в 44 голах, позволив опередить себя только Эрлингу Холанду и Мохамеду Салаху.



После дубля Сака против "Бернли" в минувшую субботу (0:5) Артета восхитился тем, насколько Букайо хорош в свои 22 года, но Микель верит, что это не предел.



"Мы нечасто видим такое в футболе. Особенно в случае с игроками нападения и вингерами, демонстрирующими такой уровень стабильности и результативности".



"Это очень странно и редко встречается с игроками его возраста, но это не совпадение, если видишь его каждый день. Видишь, как он тренируется, как он относится к себе, какими качествами он обладает. И он способен на большее", — цитирует Артету Evening Standard.