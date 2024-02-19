Эшуорт сообщил "Ньюкаслу", что хочет перейти в МЮ

Спортивный директор Дэн Эшуорт уведомил свой клуб о желании перейти на работу в "Манчестер Юнайтед", однако клубу с "Олд Траффорд" нужно приготовить огромную компенсацию за 52-летнего руководителя.

Как известно, завершающий приобретение 25% акций "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф рассматривает Эшуорта своей целью номер один на роль спортивного директора "красных дьяволов".



Еще в прошлую среду стало известно, что Эшуорт уведомил "Ньюкасл" о поступившем ему запросе от "Юнайтед".



Поразмышляв несколько дней, в воскресенье Эшуорт сказал "Ньюкаслу" о своем решении — Дэн хочет оставить клуб с "Сент-Джеймс Парк", где он трудится с лета 2022.



Пока "Юнайтед" не контактировал с "Ньюкаслом", однако ожидается, что переговоры начнутся в самое ближайшее время. Два клуба обсудят, когда и за какую компенсацию Эшуорт сможет перебраться в Манчестер.



По информации The Athletic, "Ньюкасл" может потребовать около 20 миллионов фунтов за бывшего директора "Брайтона", "Вест Бромвича" и FA.



Как уточняет The Telegraph, если "Юнайтед" не сможет договориться с "Ньюкаслом" о компенсации, то "дьяволам" придется запастись терпением до 2026 года — в контракте Эшуорта с "сороками" прописан близкий к двум годам срок, в течение которого Дэн не сможет работать на другой топ-клуб Премьер-Лиги после уведомления об уходе.



Такого рода компенсация стала бы беспрецедентной как за директора футбольного клуба, однако этим назначением Рэтклифф может продемонстрировать свои амбиции и заложить прочный фундамент для будущих успехов.