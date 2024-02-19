Роб Эдвардс считает, что Каземиро следовало удалить

Главный тренер "Лутона" Роб Эдвардс считает, что полузащитника "Манчестер Юнайтед" Каземиро следовало удалить в первом тайме матча Премьер-Лиги.

Воскресный матч на "Кенилуорт Роуд" мог быть завершен для Кземиро еще до перерыва, когда 31-летний бразилец, уже имея желтую карточку, ударил сзади Росса Баркли.



Рефери Дэвид Кут пожалел Каземиро в том эпизоде, однако наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг без промедления заменил экс-игрока "Реала", и это говорит Эдвардсу о многом.



"Тот факт, что он был заменен в перерыве, может слегка сигнализировать о том, что я чувствую насчет этого. Я не собираюсь жаловаться насчет этого прямо сейчас", — сообщил Эдвардс Sky Sports.



Тен Хаг также прокомментировал этот инцидент, подтвердив, что заменил "висевших" на желтой карточке Каземиро и Харри Магуайра в перерыве от греха.



"Я видел реакцию рефери. Я думал, что еще один фол, и их могут удалить. Я не собирался так рисковать".



"Кроме того, у нас есть Скотт Мактоминей и Джонни Эванс. У нас хорошие игроки на замену. Поэтому я не стал рисковать, я убрал их, и я думаю, это было правильное решение, потому что вы могли видеть, что они оба (Мактоминей и Эванс) сыграли очень хорошо", — сообщил Тен Хаг.



