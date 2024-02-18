Тен Хаг недоволен Гарначо, Рэшфордом и Фернандешем

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг раскритиковал трех своих игроков после победы 1:2 в гостях у "Лутона".

Благодаря дублю Расмуса Хейлунда в первые семь минут матча "Юнайтед" удалось набрать три очка на "Кенилуорт Роуд", однако эта победа не была простой.



По ходу матча, особенно в начале второго тайма, "Юнайтед" упустил целый ряд отличных возможностей сделать свою победу комфортной, и такая расточительность возле чужих ворот расстраивает Тен Хага.



"Если коротко, то у Гарначо и Рэшфорда были хорошие моменты, чтобы сделать счет 3:0 или 4:0. Затем мы слегка утратили концентрацию, мы не были точны в том, что нам нужно было делать, и соперник больше поверил в себя. Мы слишком глубоко опустились и позволили им создать слишком много моментов".



"Мы сами позволили им создавать моменты, и они сделали счет 2:1. Это не хорошо. Но после перерыва мы прибавили. Мы имели ряд моментов".



"У нас было так много моментов один на один: Гарначо, снова Рэшфорд, Бруну Фернандеш. Мы имели так много моментов и должны были делать счет 3:1", — сообщил Тен Хаг BBC.