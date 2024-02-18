"Сити" провел встречу с агентом Мбаппе

Килиан Мбаппе Представители "Манчестер Сити" провели встречу с одним из агентов нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Данная встреча, носившая неформальный характер, состоялась в Манчестере в минувший понедельник, сообщает испанская радостанция Cadena SER.

Уже на следующий день Мбаппе сообщил президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хеллаифи, что уходит в конце сезона, когда истекает его контракт, а в четверг об этом узнала общественность.

Наиболее вероятным направлением для Мбаппе остается "Реал", однако у Килиана есть три ключевых агента, которые прорабатывают различные варианты продолжения карьеры для своего клиента.

И хотя Мбаппе будет доступен свободным агентом, огромная зарплата 24-летнего игрока сборной Франции означает, что очень малое количество клубов может позволить себе этот трансфер. И "Сити" входит в их число.


Метки Манчестер Сити, Мбаппе, ПСЖ, слухи

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2024 22:00

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  1. alienripley 18.02.2024 22:18 # alienripley
    Игрок с талантом.. но большая проблема с характером.. разладит любой состав.. М аппе не входит в мой шорт лист игроков .. с ним о слове командная игра можно забыть

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  2. ganinilyha 18.02.2024 22:14 # ganinilyha
    Это будет настоящий ТРАНСфер

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  3. acceptodessa 18.02.2024 22:08 # acceptodessa
    редчайший пидорас вместе со своей семейкой афронегрил.

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