"Сити" провел встречу с агентом Мбаппе

Представители "Манчестер Сити" провели встречу с одним из агентов нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Данная встреча, носившая неформальный характер, состоялась в Манчестере в минувший понедельник, сообщает испанская радостанция Cadena SER.



Уже на следующий день Мбаппе сообщил президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хеллаифи, что уходит в конце сезона, когда истекает его контракт, а в четверг об этом узнала общественность.



Наиболее вероятным направлением для Мбаппе остается "Реал", однако у Килиана есть три ключевых агента, которые прорабатывают различные варианты продолжения карьеры для своего клиента.



И хотя Мбаппе будет доступен свободным агентом, огромная зарплата 24-летнего игрока сборной Франции означает, что очень малое количество клубов может позволить себе этот трансфер. И "Сити" входит в их число.