"Сити" провел встречу с агентом Мбаппе
Представители "Манчестер Сити" провели встречу с одним из агентов нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Данная встреча, носившая неформальный характер, состоялась в Манчестере в минувший понедельник, сообщает испанская радостанция Cadena SER.
Уже на следующий день Мбаппе сообщил президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хеллаифи, что уходит в конце сезона, когда истекает его контракт, а в четверг об этом узнала общественность.
Наиболее вероятным направлением для Мбаппе остается "Реал", однако у Килиана есть три ключевых агента, которые прорабатывают различные варианты продолжения карьеры для своего клиента.
И хотя Мбаппе будет доступен свободным агентом, огромная зарплата 24-летнего игрока сборной Франции означает, что очень малое количество клубов может позволить себе этот трансфер. И "Сити" входит в их число.
18.02.2024 22:00
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Игрок с талантом.. но большая проблема с характером.. разладит любой состав.. М аппе не входит в мой шорт лист игроков .. с ним о слове командная игра можно забыть
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Это будет настоящий ТРАНСфер
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редчайший пидорас вместе со своей семейкой афронегрил.
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