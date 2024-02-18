"Юнайтед" победил "Лутон" благодаря дублю Хейлунда

Расмус Хейлунд "Манчестер Юнайтед" оформил четвертую подряд победу в Премьер-Лиге, взяв верх над "Лутоном" со счетом 1:2 благодаря дублю Расмуса Хейлунда.

В стартовый состав "шляпников" влились Теден Менги и Тахит Чонг, заменив Риса Берка и Джордана Кларка. Уже на разминке травму получил Элайджа Адебайо, из-за чего был вынужден уступить свое место в старте Коли Вудору.

Стартовый же состав "красных дьяволов" не изменился относительно победного выезда к "Астон Вилле".

Гостям потребовалось менее минуты, чтобы открыть счет. Амарии Белл неудачно сбросил мяч на ход Хейлунда в глубине поля, в результате чего Расмус вышел один на один, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота — 0:1.

На седьмой минуте хозяева пропустили второй гол. Алехандро Гарначо пробил с лету по отскочившему к границе штрафной мячу, а Хейлунд грудью подправил снаряд в ворота — 0:2.

Однако "Лутон" не отчаялся, пойдя вперед и быстро отыграв один гол. Это случилось на 14-й минуте, когда Харри Магуайр заблокировал удар Чонга в штрафной, а Карлтон Моррис опередил в воздухе Андре Онана и скинул мяч в ворота.

Гол Морриса определенно взбодрил "Лутон", который в остатке первого тайма не переставал напрягать оборону и опорную зону соперника, "посадив" Шоу, Магуайра и Каземиро на желтые карточки. На этом отрезке матча "шляпники" смотрелись предпочтительнее.

Во втором тайме "Юнайтед" вернул себе инициативу и принялся регулярно создавать моменты. Однажды только Альбер Самби Локонга избавил "Лутон" от третьего пропущенного гола, заблокировав удар Бруну Фернандеша по пустым воротам.

На 67-й минуте верный момент имел Гарначо, который вышел один на один, оставил голкипера не у дел, но с ударом промедлил, в результате чего острота была потеряна.

В концовке хозяева из последних сил пошли вперед, но гости без лишней паники выдержали это давление. На исходе компенсированного времени у Росса Баркли все-таки был момент спасти для своей команды ничью, но его удар головой пришелся в перекладину.

"Юнайтед" забил два супербыстрых гола, но затем "Лутон" по-настоящему дал бой фавориту. Во втором тайме "красные дьяволы" упустили ряд отличных моментов, из-за чего интрига сохранялась до самого конца.

"Лутон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Лутон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2024 21:25

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 18.02.2024 22:15 # takernotagiver
    Тухель погубил еще одну команду

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  2. hachidlo 18.02.2024 22:04 # hachidlo
    Говорил тогда, повторю сейчас: при Тухеле все игроки атаки Щолсей играли индивидуально как дерьмо. Они и был причиной затянувшегося кризиса и спада формы игроков Щолсей. В Баварии всё тоже самое, только с условием того, что Кейн гроза немецких "норвичей".

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  3. reddebil 18.02.2024 21:55 # reddebil
    Хуйленд - топ.

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  4. fiezzo 18.02.2024 21:54 # fiezzo
    Хохлы вы куда убегаете
    Вслед за Авдеевкой улетаете из Ласточкино

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  5. hammersmith 18.02.2024 21:52 # hammersmith
    ХУЙЛОНД бомба

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  6. superglor 18.02.2024 21:51 # superglor
    Я просто напомню, что этот далбич уже поставил крест на Xyйланде и искал нового напа.

    04.02.2024
    http://fapl.ru/posts/105623/?c=1

    Тен Хаг требует ответов от боссов "Юнайтед"

    Тен Хаг заранее поставил руководство в известность о своем желании пригласить нападающего в зимнее окно. Однако просьба Тен Хага была проигнорирована. Тен Хаг хочет знать, почему он не получил нападающего в январе.

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  7. mata-hazard 18.02.2024 21:48 # mata-hazard
    Что по Авдеевке, каклы? Что с ебалом?

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  8. imf-tau 18.02.2024 21:45 # imf-tau
    Смотреть на игру Гарначо и второго пидораса португальского просто приносит моральную травму. Это помимо того, что мы 45 минут играли на удержание счета.

    Мактоминей такой же призрак, на 60й минуте бегал к угловому флажку мяч держать. Скорей бы уже конец сезона, чесслово.

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  9. nightmare- 18.02.2024 21:39 # nightmare-
    Кейн действительно проклят, даже в прошлом сезоне когда у Баварии были маленькие шансы урвать салатницу, они это сделали, а в этом всё идёт к тому, что Алонсо заберёт Бундеслигу.

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  10. brown-ale 18.02.2024 21:35 # brown-ale
    Холанд с Алиэкспресса разыгрался.

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  11. largo-winch 18.02.2024 21:33 # largo-winch
    Тухеля с Тен Хагом ротировать.

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  12. kukuruzko 18.02.2024 21:33 # kukuruzko
    В гонке.

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