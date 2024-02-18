"Юнайтед" победил "Лутон" благодаря дублю Хейлунда

"Манчестер Юнайтед" оформил четвертую подряд победу в Премьер-Лиге, взяв верх над "Лутоном" со счетом 1:2 благодаря дублю Расмуса Хейлунда.

В стартовый состав "шляпников" влились Теден Менги и Тахит Чонг, заменив Риса Берка и Джордана Кларка. Уже на разминке травму получил Элайджа Адебайо, из-за чего был вынужден уступить свое место в старте Коли Вудору.



Стартовый же состав "красных дьяволов" не изменился относительно победного выезда к "Астон Вилле".



Гостям потребовалось менее минуты, чтобы открыть счет. Амарии Белл неудачно сбросил мяч на ход Хейлунда в глубине поля, в результате чего Расмус вышел один на один, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота — 0:1.



На седьмой минуте хозяева пропустили второй гол. Алехандро Гарначо пробил с лету по отскочившему к границе штрафной мячу, а Хейлунд грудью подправил снаряд в ворота — 0:2.



Однако "Лутон" не отчаялся, пойдя вперед и быстро отыграв один гол. Это случилось на 14-й минуте, когда Харри Магуайр заблокировал удар Чонга в штрафной, а Карлтон Моррис опередил в воздухе Андре Онана и скинул мяч в ворота.



Гол Морриса определенно взбодрил "Лутон", который в остатке первого тайма не переставал напрягать оборону и опорную зону соперника, "посадив" Шоу, Магуайра и Каземиро на желтые карточки. На этом отрезке матча "шляпники" смотрелись предпочтительнее.



Во втором тайме "Юнайтед" вернул себе инициативу и принялся регулярно создавать моменты. Однажды только Альбер Самби Локонга избавил "Лутон" от третьего пропущенного гола, заблокировав удар Бруну Фернандеша по пустым воротам.



На 67-й минуте верный момент имел Гарначо, который вышел один на один, оставил голкипера не у дел, но с ударом промедлил, в результате чего острота была потеряна.



В концовке хозяева из последних сил пошли вперед, но гости без лишней паники выдержали это давление. На исходе компенсированного времени у Росса Баркли все-таки был момент спасти для своей команды ничью, но его удар головой пришелся в перекладину.



"Юнайтед" забил два супербыстрых гола, но затем "Лутон" по-настоящему дал бой фавориту. Во втором тайме "красные дьяволы" упустили ряд отличных моментов, из-за чего интрига сохранялась до самого конца.



"Лутон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче