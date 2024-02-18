"Юнайтед" победил "Лутон" благодаря дублю Хейлунда
"Манчестер Юнайтед" оформил четвертую подряд победу в Премьер-Лиге, взяв верх над "Лутоном" со счетом 1:2 благодаря дублю Расмуса Хейлунда.
В стартовый состав "шляпников" влились Теден Менги и Тахит Чонг, заменив Риса Берка и Джордана Кларка. Уже на разминке травму получил Элайджа Адебайо, из-за чего был вынужден уступить свое место в старте Коли Вудору.
Стартовый же состав "красных дьяволов" не изменился относительно победного выезда к "Астон Вилле".
Гостям потребовалось менее минуты, чтобы открыть счет. Амарии Белл неудачно сбросил мяч на ход Хейлунда в глубине поля, в результате чего Расмус вышел один на один, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота — 0:1.
На седьмой минуте хозяева пропустили второй гол. Алехандро Гарначо пробил с лету по отскочившему к границе штрафной мячу, а Хейлунд грудью подправил снаряд в ворота — 0:2.
Однако "Лутон" не отчаялся, пойдя вперед и быстро отыграв один гол. Это случилось на 14-й минуте, когда Харри Магуайр заблокировал удар Чонга в штрафной, а Карлтон Моррис опередил в воздухе Андре Онана и скинул мяч в ворота.
Гол Морриса определенно взбодрил "Лутон", который в остатке первого тайма не переставал напрягать оборону и опорную зону соперника, "посадив" Шоу, Магуайра и Каземиро на желтые карточки. На этом отрезке матча "шляпники" смотрелись предпочтительнее.
Во втором тайме "Юнайтед" вернул себе инициативу и принялся регулярно создавать моменты. Однажды только Альбер Самби Локонга избавил "Лутон" от третьего пропущенного гола, заблокировав удар Бруну Фернандеша по пустым воротам.
На 67-й минуте верный момент имел Гарначо, который вышел один на один, оставил голкипера не у дел, но с ударом промедлил, в результате чего острота была потеряна.
В концовке хозяева из последних сил пошли вперед, но гости без лишней паники выдержали это давление. На исходе компенсированного времени у Росса Баркли все-таки был момент спасти для своей команды ничью, но его удар головой пришелся в перекладину.
"Юнайтед" забил два супербыстрых гола, но затем "Лутон" по-настоящему дал бой фавориту. Во втором тайме "красные дьяволы" упустили ряд отличных моментов, из-за чего интрига сохранялась до самого конца.
"Лутон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
18.02.2024 21:25
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Последние комментарии:
Тухель погубил еще одну команду
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Говорил тогда, повторю сейчас: при Тухеле все игроки атаки Щолсей играли индивидуально как дерьмо. Они и был причиной затянувшегося кризиса и спада формы игроков Щолсей. В Баварии всё тоже самое, только с условием того, что Кейн гроза немецких "норвичей".
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Хуйленд - топ.
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Хохлы вы куда убегаете
Вслед за Авдеевкой улетаете из Ласточкино
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ХУЙЛОНД бомба
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Я просто напомню, что этот далбич уже поставил крест на Xyйланде и искал нового напа.
04.02.2024
http://fapl.ru/posts/105623/?c=1
Тен Хаг требует ответов от боссов "Юнайтед"
Тен Хаг заранее поставил руководство в известность о своем желании пригласить нападающего в зимнее окно. Однако просьба Тен Хага была проигнорирована. Тен Хаг хочет знать, почему он не получил нападающего в январе.
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Что по Авдеевке, каклы? Что с ебалом?
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Смотреть на игру Гарначо и второго пидораса португальского просто приносит моральную травму. Это помимо того, что мы 45 минут играли на удержание счета.
Мактоминей такой же призрак, на 60й минуте бегал к угловому флажку мяч держать. Скорей бы уже конец сезона, чесслово.
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Кейн действительно проклят, даже в прошлом сезоне когда у Баварии были маленькие шансы урвать салатницу, они это сделали, а в этом всё идёт к тому, что Алонсо заберёт Бундеслигу.
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Холанд с Алиэкспресса разыгрался.
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Тухеля с Тен Хагом ротировать.
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В гонке.
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