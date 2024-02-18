Локьер: "Я буквально умер"

Капитан "Лутона" Том Локьер признал, что он "буквально умер", когда потерял сознание в матче против "Борнмута" в декабре.

На 59-й минуте упомянутого матча Премьер-Лиги на "Виталити" Локьер внезапно упал на газон, перенеся сердечный приступ.



Сердце Локьера не билось в течение двух минут и 40 секунд, поэтому Том, также потерявший сознание в финале плей-офф Чемпионшипа в мае, чувствует, что вернулся с того света.



"Я буквально умер, но я до сих пор не понимаю, что тогда произошло".



"То был просто обычный день, и это самое тревожное, потому что я чувствовал себя совершенно нормально. Я до сих пор ищу какие-либо ответы, но безуспешно, потому что то был просто очередной день".



"Я бежал по направлению центральной линии поля и слегка ударился головой. Я подумал, что буду в порядке через секунду, но этого не случилось".



"Когда я очнулся, там уже были парамедики. Я сразу понял, что это другое, нежели мой инцидент в мае. В предыдущий раз я чувствовал, словно очнулся ото сна, а в этот раз я вернулся из небытия".



"Я мог видеть, что вокруг больше паники, а я сам был слегка дезориентирован. Я не мог говорить, не мог двигаться. Я пытался разобраться, что произошло, и я помню, что думал: "Я мог умереть здесь".



"Это была нереальная мысль. Ты не можешь реагировать, но можешь видеть панику вокруг", —сообщил Локьер Sky Sports.