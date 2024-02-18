Владельцы "Сити" будут сотрудничать с "Истанбул Башакшехир"

Владельцы "Манчестер Сити" установили партнерские отношения с турецким клубом "Истанбул Башакшехир".

Как известно, родительская компания "Сити" в лице City Football Group владеет полностью или частично 13 клубами по всему миру.



В "Истанбул Башакшехир" City Football Group не будет инвестировать денег, но "обеспечит консультирование по различным футбольным проектам, включая долгосрочную стратегию, комплектацию состава, скаутскую работу и тренерскую методологию", сообщает Daily Mirror.



"Истанбул Башакшехир" известен тем, что в сезоне 2019/20 впервые в своей истории выиграл турецкое первенство. Сейчас команда Чагдаша Атана занимает только девятое место в таблице.