Родри: "Мы разочарованы, но движемся дальше"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри хочет, чтобы его команда поскорее забыла о потере очков против "Челси" и сосредоточилась на следующем матче.

Накануне "Сити" потерял два очка, сыграв дома с занимающим 10-е место в Премьер-Лиге "Челси" только вничью 1:1. Положение "горожан" могло бы быть еще хуже, если бы не спасительный гол Родри на 83-й минуте.



Родри признает, что это был не лучший день для "Сити", однако "горожанам" горевать некогда — уже во вторник им играть против "Брентфорда".



"В некоторых ситуациях мы могли действовать лучше. Нам нужно извлечь урок из ошибок и постараться двигаться дальше. Иногда очко — это не так плохо".



"Мы разочарованы тем, что не одержали победу, но пройдет несколько часов, и мы оставим это позади. Мы движемся дальше".



"Мы продолжим сражаться, но в следующем матче против "Брентфорда" нам нужно проявить себя. Это будет один из самых важных матчей, потому что мы можем приблизиться к "Ливерпулю" на расстояние в одно очко. Такой настрой нам и нужен", — цитирует Родри The Independent.