Тен Хан считает, что игроки из академии могут сберечь МЮ денег

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что игроки из академии способны сберечь его клубу денег на трансферном рынке.

Прошлым летом "Юнайтед" потратил около 180 миллионов фунтов на укрепление своего состава. Несмотря на это, Тег Хаг дает шансы и выпускникам академии "красных дьяволов" вроде Кобби Майну и Алехандро Гарначо.



По словам Тен Хага, у него на радаре есть и другие молодые игроки из академии, способные стать усилением для первой команды "Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед" всегда будет клубом, который покупает, но, думаю, история доказывает, что этот клуб дает возможности игрокам из академии, если они их заслуживают. Это в нашем ДНК".



"Мы наставляем их, и когда они получают шансы, они так быстро прогрессируют и выводят команду на более высокий уровень. Думаю, у нас есть еще игроки, которые могут сделать большие шаги, как это сделали Кобби и Гарначо в последнюю пару месяцев", — цитирует Тен Хага Daily Mail.