Президент "Пэлас" провел секретную встречу с Гласнером
Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш провел секретную встречу с бывшим главным тренером "Айнтрахта" Оливером Гласнером.
На фоне слухов о своем увольнении нынешний наставник "Пэлас" Рой Ходжсон почувствовал себя плохо на тренировке в четверг и был вынужден обратиться в госпиталь, куда его лично сопроводил Пэриш.
А на следующий день, в пятницу вечером, Пэриш впервые встретился лицом к лицу с Гласнером, который, по слухам, выразил готовность сместить Ходжсона на тренерском мостике "орлов".
Эта встреча состоялась в отеле Hilton в Гринвиче. Как сообщает The Sun, Пэриша и Гласнера видели гости, включая остановившихся там же игроков "Шеффилд Уэнсдей".
А уже на следующий день Гласнер посетил матч Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Вулверхэмптон". Возможно, 49-летний австриец просматривал "шпор" как соперника "Пэлас" по назначенному на 2 марта поединку.
Ожидается, что Гласнер приступит к работе в "Пэлас" после матча против "Эвертона" в понедельник вечером.
18.02.2024 17:00
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