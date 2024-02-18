Каррагер: "Дни Силвы в "Челси" сочтены"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что дни защитника Тиаго Силвы в "Челси" сочтены.

Накануне "Челси" достойным образом провел матч против "Манчестер Сити", добыв ничью 1:1 на поле чемпиона Премьер-Лиги. Силва же был вынужден пропустить этот выезд из-за травмы.



Каррагер остался доволен игрой связки центральных защитников "Челси" в лице Акселя Дисаси и Леви Колуилла на "Этихад", а также вспоминает о победе "синих" над "Астон Виллой" со счетом 1:3 в переигровке матча Кубка Англии, когда Тиаго также не принимал участия.



В сентябре Силве исполнится 40 лет, и Каррагер считает, что главному тренеру "Челси" Маурисио Почеттино нужно наигрывать более молодых защитников, особенно когда это дает результат.



"Тиаго Силва великолепен с момента своего перехода в "Челси", но эта пара выездных побед — против "Астон Виллы" в Кубке Англии и здесь сегодня, — в которых он не участвовал..."



"Думаю, учитывая его возраст, его истекающий в конце сезона контракт и такую игру этих двух (Дисаси и Колуилла), Тиаго Силве будет очень сложно вернуться в стартовый состав в остатке сезона, только если кто-нибудь не получит травму".



"Да, у "Челси" впереди финал Кубка Лиги, но они практически должны начать строить команду на будущее, потому что после финала останется играть не так много".



"Глядя на эту связку и, возможно, других более молодых центральных защитников, мне кажется, что дни Тиаго Силвы в "Челси" сочтены", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.