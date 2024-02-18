Тен Хаг заявил, что ФФП сдерживает развитие "Юнайтед"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что правила финансового фейр-плей сдерживают развитие его команды.

Прошлым летом "Юнайтед" потратил 183.5 млн. фунтов на укрепление своего состава, что является пятым высшим показателем в дивизионе.

Однако "Юнайтед" не удалось заполучить капитана сборной Англии Харри Кейна, вместо которого Тен Хаг был вынужден взять молодого Расмуса Хейлунда.

По словам Тен Хага, выбор "Юнайтед" в пользу молодых игроков зачастую является вынужденной мерой.

"Сколько времени потребуется "Юнайтед", чтобы стать претендентом на титул? Это сложно. Летом мы были на очень хорошем ходу".

"Мы выиграли финал, мы участвовали в другом и финишировали третьими. Мы решили пригласить молодых игроков на будущее, поскольку это было связано с ФФП. Мы сделали этот выбор, который означает, что путь до высших позиций в Премьер-Лиге будет дольше", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2024 14:00

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  1. muzzle 18.02.2024 15:26 # muzzle
    Баран ты! А развитие Юнайтед сдерживают такие же бараны как ты, которые покупали Погба, Санчо, Магуайера, Маунта, Каземиро, Ван де бека, Энтони и других идиотов

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  2. w1 18.02.2024 14:36 # w1
    А так бы ты скупил всю ередивизион, на всех бы надулся и продал бы в Боруссию

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  3. feeb 18.02.2024 14:14 # feeb
    Вроде говорят, что админ фанат Арсенала, но почему-то он публикует любой подобный отход мю и никому не интересный хлам, связанный с владельцами.

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