Тен Хаг заявил, что ФФП сдерживает развитие "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что правила финансового фейр-плей сдерживают развитие его команды.
Прошлым летом "Юнайтед" потратил 183.5 млн. фунтов на укрепление своего состава, что является пятым высшим показателем в дивизионе.
Однако "Юнайтед" не удалось заполучить капитана сборной Англии Харри Кейна, вместо которого Тен Хаг был вынужден взять молодого Расмуса Хейлунда.
По словам Тен Хага, выбор "Юнайтед" в пользу молодых игроков зачастую является вынужденной мерой.
"Сколько времени потребуется "Юнайтед", чтобы стать претендентом на титул? Это сложно. Летом мы были на очень хорошем ходу".
"Мы выиграли финал, мы участвовали в другом и финишировали третьими. Мы решили пригласить молодых игроков на будущее, поскольку это было связано с ФФП. Мы сделали этот выбор, который означает, что путь до высших позиций в Премьер-Лиге будет дольше", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
18.02.2024 14:00
Просмотров: 848
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Баран ты! А развитие Юнайтед сдерживают такие же бараны как ты, которые покупали Погба, Санчо, Магуайера, Маунта, Каземиро, Ван де бека, Энтони и других идиотов
(ответить)
А так бы ты скупил всю ередивизион, на всех бы надулся и продал бы в Боруссию
(ответить)
Вроде говорят, что админ фанат Арсенала, но почему-то он публикует любой подобный отход мю и никому не интересный хлам, связанный с владельцами.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий