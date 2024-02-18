Тен Хаг заявил, что ФФП сдерживает развитие "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что правила финансового фейр-плей сдерживают развитие его команды.

Прошлым летом "Юнайтед" потратил 183.5 млн. фунтов на укрепление своего состава, что является пятым высшим показателем в дивизионе.



Однако "Юнайтед" не удалось заполучить капитана сборной Англии Харри Кейна, вместо которого Тен Хаг был вынужден взять молодого Расмуса Хейлунда.



По словам Тен Хага, выбор "Юнайтед" в пользу молодых игроков зачастую является вынужденной мерой.



"Сколько времени потребуется "Юнайтед", чтобы стать претендентом на титул? Это сложно. Летом мы были на очень хорошем ходу".



"Мы выиграли финал, мы участвовали в другом и финишировали третьими. Мы решили пригласить молодых игроков на будущее, поскольку это было связано с ФФП. Мы сделали этот выбор, который означает, что путь до высших позиций в Премьер-Лиге будет дольше", — цитирует Тен Хага Sky Sports.