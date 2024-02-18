Почеттино: "Мы все еще не дотягиваем до уровня "Сити"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино признал, что его команда пока не может сравниться с "Манчестер Сити", несмотря на ничью 1:1.

"Челси" достойнейшим образом провел субботний матч Премьер-Лиги на "Этихад", особенно его первый тайм. "Сити" только на 83-й минуте удалось уйти от поражения.



Почеттино считает этот матч очень важным для развития своей команды, однако Маурисио помнит, что "Челси" занимает лишь 10-е место и решает совсем другие задачи, нежели действующий чемпион.



"Мы, весь наш тренерский штаб, пытались подготовиться и составить план на матч, но футбол — это всегда игра, которая принадлежит игрокам, и сегодня они обеспечили исполнение плана и хорошо сыграли. Они проявили характер".



"Это был действительно важный для нас матч, чтобы поддержать набранный ход и осознать, что наши дела идут хорошо и что мы прибавляем".



"Мы все еще не дотягиваем до уровня "Манчестер Сити", но мы стремимся туда".



"Нам нужно было пережить такого рода матч, чтобы прибавить и создать дух, который нам нужен. В каждом матчей мы демонстрируем желание сражаться", — цитирует Почеттино Sky Sports.