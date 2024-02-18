Почеттино: "Мы все еще не дотягиваем до уровня "Сити"
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино признал, что его команда пока не может сравниться с "Манчестер Сити", несмотря на ничью 1:1.
"Челси" достойнейшим образом провел субботний матч Премьер-Лиги на "Этихад", особенно его первый тайм. "Сити" только на 83-й минуте удалось уйти от поражения.
Почеттино считает этот матч очень важным для развития своей команды, однако Маурисио помнит, что "Челси" занимает лишь 10-е место и решает совсем другие задачи, нежели действующий чемпион.
"Мы, весь наш тренерский штаб, пытались подготовиться и составить план на матч, но футбол — это всегда игра, которая принадлежит игрокам, и сегодня они обеспечили исполнение плана и хорошо сыграли. Они проявили характер".
"Это был действительно важный для нас матч, чтобы поддержать набранный ход и осознать, что наши дела идут хорошо и что мы прибавляем".
"Мы все еще не дотягиваем до уровня "Манчестер Сити", но мы стремимся туда".
"Нам нужно было пережить такого рода матч, чтобы прибавить и создать дух, который нам нужен. В каждом матчей мы демонстрируем желание сражаться", — цитирует Почеттино Sky Sports.
18.02.2024 13:00
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Последние комментарии:
Реализации нет, моментов было больше
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Поч конечно надо еще работать! Молодеж подрастет и поумнеет. У Сити много опытных и по старше игроков... Тот же Родри который частенько спасает лысого от проигрыша. Ладно , надо в других матчах побеждать... С Ливером куева вообще с играли а должны были настроится как с Сити! Нужна стабильность а с молодежью частенько ее нет.
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Удобный соперник, когда игроки горазды в контры бегать, но это игра середняков, автобусы нужно ломать учиться.
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