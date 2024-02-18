Алли, возможно, уже не сыграет за "Эвертон"

Полузащитник "Эвертона" Деле Алли, возможно, уже сыграл свой последний матч за мерсисайдский клуб.

В заключительный день зимнего трансферного окна 2022 года "Тоттенхэм" отпустил Алли в "Эвертон" по сделке стоимостью 40 миллионов фунтов. Нюанс в том, что вся эта сумма была прописана в виде набора различных бонусов.



Первые 10 из этих 40 млн. фунтов положены "Тоттенхэму", как только 27-летний англичанин сыграет свои первые 20 матчей за "Эвертон".



Сейчас на счету Алли 13 матчей за "Эвертон", и Daily Mirror считает крайне маловероятным, что 27-летний англичанин достигнет указанного рубежа.



В декабре "Эвертон" пытался договориться с "Тоттенхэмом" об уменьшении первого из бонусов, но неуспешно — "шпоры" лишь выразили готовность довольствоваться 8 млн. фунтов при снижении планки сыгранных матчей.



"Эвертон" находится в сложнейшей экономической ситуации, ранее в этом сезоне уже лишившись 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей, поэтому "ириски" не собираются ничего платить "Тоттенхэму".



А поскольку контракт Алли с "Эвертоном" истекает в конце этого сезона, и у сторон нет планов по продлению сотрудничества, то для главного тренера "ирисок" Шона Дайча нет никакого смысла наигрывать Деле, который до конца сезона может только шесть раз выйти на поле.



В данный момент все выглядит так, словно сыгранный в августе 2022 матч против "Астон Виллы" так и останется последним для Алли за "Эвертон". Кроме того, сейчас Деле снова травмирован и не имеет игровой практики с февраля 2023.