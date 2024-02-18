25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 18 февраля, двумя поединками продолжится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН 17:00



В 12 домашних матчах этого сезона Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" пропустил 31 гол — больше всех в дивизионе. "Брайтон" не знает побед уже шесть выездных поединков чемпионата кряду (2 ничьи, 4 поражения). "Клинки" ни разу не уступили в семи последних встречах с "чайками" в чемпионате (4 победы, 3 ничьи).



Из лазарета "Шеффилд Юнайтед" возвращаются Иво Грбич, Джордж Болдок, Густаво Хамер и, возможно, Бен Бреретон Диас с Оли Макберни.



"Брайтон" приветствует возвращение триумфатора Кубка Африки Симона Адингра. У лучшего бомбардира команды Жоао Педро травма задней поверхности бедра.



ЛУТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Лутон" забивал в каждом из 11 последних матчей в высшем дивизионе, повторив клубный рекорд, установленный с декабря 1957 по март 1958. "Манчестер Юнайтед" может впервые с января 2023 оформить пять побед кряду во всех соревнованиях. "Шляпники" не выиграли ни одной из 12 последних встреч с "красными дьяволами" во всех турнирах (2 ничьи, 10 поражений).



За "Лутон" может дебютировать защитник Дайки Хасиока. Мадс Андерсен, Марвелус Накамба и Том Локьер остаются в лазарете.



"Юнайтед" предстоит оценить состояние Люка Шоу, но Лисандро Мартинес, Аарон Ван-Биссака, Тирелл Маласиа, Мейсон Маунт и Антони Мартиаль точно не сыграют.