ПСЖ рассматривает Рэшфорда на замену Мбаппе

ПСЖ включил Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед" в свой шорт-лист нападающих на замену Килиану Мбаппе.

На текущей неделе ПСЖ получил окончательное подтверждение того, что Мбаппе уходит из клуба в конце сезона, когда истекает его контракт.



Хорошая для парижан новость в том, что они облегчат свою годовую зарплатную ведомость на 171 миллион фунтов, что может быть использовано для перестройки команды.



Теперь ПСЖ нужен новый нападающий, и в шорт-листе французского гранда значатся Виктор Осимхен из "Наполи", Рафаэл Леау из "Милана", Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг" — а также Рэшфорд, сообщает The Times.



ПСЖ имеет давний интерес к Рэшфорду, еще прошлым летом пытаясь переманить Маркуса, прежде чем тот заключил новый контракт с "Юнайтед".



Рэшфорд комфортно себя чувствует в роли левого флангового нападающего, где обычно играет Мбаппе, вдобавок парижане отлично осведомлены о возможностях Маркуса благодаря очным матчам против "Юнайтед" в Лиге Чемпионов.



Этот сезон складывается очень непросто для Рэшфорда после того, как он наколотил 30 мячей в прошлой кампании. 26-летний англичанин имеет проблемы не только на футбольном поле, но и за его пределами.



Поэтому у Рэшфорда могут быть основания задуматься о смене клуба, но если Маркус не проявит воодушевления, ПСЖ не будет пытаться его приобрести.