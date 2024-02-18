Конате не будет звать Мбаппе в "Ливерпуль"

Ибраима Конате и Килиан Мбаппе Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате заявил, что даже не будет пытаться уговорить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе перейти к "красным".

Ранее на этой неделе стало известно, что Мбаппе уведомил ПСЖ о своем решении уйти в конце сезона, когда истекает его контракт.

После победы "Ливерпуля" над "Брентфордом" в субботу (1:4) Конате спросили насчет Мбаппе, но Ибраима выразил уверенность, что будущее его партнера по сборной Франции связано с "Реалом".

"Честно говоря... Вы правда думаете, что он собирается перейти в "Ливерпуль"? Мы не думаем о нем. Все мы знаем, куда он собирается перейти", — цитирует Конате Daily Mail.


Метки Конате, Ливерпуль, Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2024 07:00

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  1. hachidlo 18.02.2024 07:04 # hachidlo
    "Честно говоря... Вы правда думаете, что он собирается перейти в "Ливерпуль"? Мы не думаем о нем. Все мы знаем, куда он собирается перейти"

    После чего французский защитник Ливерпуля от себя добавил: "Да я и сам не отказался бы перейти сами знаете куда. Заберите меня из этой портовой жоты. Пожалуйста".

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