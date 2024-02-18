Конате не будет звать Мбаппе в "Ливерпуль"

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате заявил, что даже не будет пытаться уговорить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе перейти к "красным".

Ранее на этой неделе стало известно, что Мбаппе уведомил ПСЖ о своем решении уйти в конце сезона, когда истекает его контракт.



После победы "Ливерпуля" над "Брентфордом" в субботу (1:4) Конате спросили насчет Мбаппе, но Ибраима выразил уверенность, что будущее его партнера по сборной Франции связано с "Реалом".



"Честно говоря... Вы правда думаете, что он собирается перейти в "Ливерпуль"? Мы не думаем о нем. Все мы знаем, куда он собирается перейти", — цитирует Конате Daily Mail.