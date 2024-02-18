Гвардиола: "В следующий раз Холанд забьет"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал своего нападающего Эрлинга Холанда, у которого напрочь сбился прицел в матче Премьер-Лиги против "Челси".
В субботнем матче на "Этихад" Холанд остался без голов, хотя нанес девять ударов, включая невероятный промах головой со считанных метров во втором тайме. Однако Гвардиола не делает из этого трагедии и верит, что с Эрлингом все будет в порядке.
"Нанести девять ударов — это хорошо, и в следующий раз он забьет".
"Я был футболистом на протяжении 11 лет и забил 11 голов. Вот это статистика! Один гол за сезон. Я не являюсь подходящим человеком, чтобы давать советы нападающим".
"Мы создавали моменты, он имел моменты, и в следующий раз он забьет. Я не виню его. Это футбол, это человеческие создания", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Также Хосеп прокомментировал непосредственно матч, в котором "горожане" вырвали ничью 1:1 только на 83-й минуте.
"Как команда и коллектив, в первом тайме мы не были похожи на себя. Здесь такие высокие требования, потому что ты ничего не получишь просто так. Мы — "Манчестер Сити", поэтому мы всего должны добиваться сами каждый раз".
"Нам нужно было прибавить после такого первого тайма, и второй тайм получился невероятным, учитывая то, как мы играли и как переходили из обороны в атаку".
"В целом мы играли действительно хорошо после гола Рахима (Стерлинга), но когда тебе противостоит команда с хладнокровием и престижем "Челси", ты должен играть в свой лучший футбол 95 минут", — добавил Гвардиола.
18.02.2024 06:00
Просмотров: 409
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Я его не виню, он же не виноват он жопоногий)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий