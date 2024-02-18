Гвардиола: "В следующий раз Холанд забьет"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал своего нападающего Эрлинга Холанда, у которого напрочь сбился прицел в матче Премьер-Лиги против "Челси".

В субботнем матче на "Этихад" Холанд остался без голов, хотя нанес девять ударов, включая невероятный промах головой со считанных метров во втором тайме. Однако Гвардиола не делает из этого трагедии и верит, что с Эрлингом все будет в порядке.



"Нанести девять ударов — это хорошо, и в следующий раз он забьет".



"Я был футболистом на протяжении 11 лет и забил 11 голов. Вот это статистика! Один гол за сезон. Я не являюсь подходящим человеком, чтобы давать советы нападающим".



"Мы создавали моменты, он имел моменты, и в следующий раз он забьет. Я не виню его. Это футбол, это человеческие создания", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Также Хосеп прокомментировал непосредственно матч, в котором "горожане" вырвали ничью 1:1 только на 83-й минуте.



"Как команда и коллектив, в первом тайме мы не были похожи на себя. Здесь такие высокие требования, потому что ты ничего не получишь просто так. Мы — "Манчестер Сити", поэтому мы всего должны добиваться сами каждый раз".



"Нам нужно было прибавить после такого первого тайма, и второй тайм получился невероятным, учитывая то, как мы играли и как переходили из обороны в атаку".



"В целом мы играли действительно хорошо после гола Рахима (Стерлинга), но когда тебе противостоит команда с хладнокровием и престижем "Челси", ты должен играть в свой лучший футбол 95 минут", — добавил Гвардиола.