Стерлинг: "Расстроены, что не возвращаемся домой с большим"

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг чувствует, что его команда могла получить от матча против "Манчестер Сити" (1:1) больше, чем ничью.

Именно Стерлинг открыл счет в субботнем матче Премьер-Лиги на "Этихад", огорчив свою бывшую команду незадолго до перерыва.



Однако навал "Сити" в концовке увенчался ответным голом в исполнении Родри, что подпортило общее ощущение "Челси" от этого матча.



"По итогу мы можем быть довольны, но в то же время мы слегка расстроены. Мы имели моменты, чтобы прикончить игру".



"Мы знали, что их команда очень хорошо использует мяч и что будут времена, когда нам придется задействовать свои мозги. Мы расстроены, что не возвращаемся домой с большим".



"Нам просто нужно поддерживать стабильность и идти вперед. Кубок Лиги будет еще одной большой проверкой и еще одной большой возможностью. Нам нужно выйти на него с настроем завоевать трофей", — сообщил Стерлинг BBC.