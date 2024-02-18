Стерлинг: "Расстроены, что не возвращаемся домой с большим"
Вингер "Челси" Рахим Стерлинг чувствует, что его команда могла получить от матча против "Манчестер Сити" (1:1) больше, чем ничью.
Именно Стерлинг открыл счет в субботнем матче Премьер-Лиги на "Этихад", огорчив свою бывшую команду незадолго до перерыва.
Однако навал "Сити" в концовке увенчался ответным голом в исполнении Родри, что подпортило общее ощущение "Челси" от этого матча.
"По итогу мы можем быть довольны, но в то же время мы слегка расстроены. Мы имели моменты, чтобы прикончить игру".
"Мы знали, что их команда очень хорошо использует мяч и что будут времена, когда нам придется задействовать свои мозги. Мы расстроены, что не возвращаемся домой с большим".
"Нам просто нужно поддерживать стабильность и идти вперед. Кубок Лиги будет еще одной большой проверкой и еще одной большой возможностью. Нам нужно выйти на него с настроем завоевать трофей", — сообщил Стерлинг BBC.
18.02.2024 00:05
Просмотров: 224
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Стерлядь никогда не был и не будет топ игроком. Наемник. Без души.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий