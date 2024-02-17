Артета отметил ненасытность "Арсенала"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета отметил ненасытность своей команды после победы 0:5 над "Бернли".

В субботу "Арсенал" впервые в своей истории оформил две выездные победы подряд с пятью или более забитыми голами, учитывая разгром "Вест Хэма" в прошлый уикенд (0:6).

Кроме того, "Арсенал" оформил пятую кряду победу в Премьер-Лиге. Такая жажда голов и такая стабильность очень радуют Артету.

"Я по-настоящему доволен игрой, результатом, а также индивидуальным и коллективным вкладом каждого игрока. Это было очень, очень хорошо".

"Команда выглядела так, словно хотела больше. Они не были удовлетворены. Они хотели забить больше, они не хотели пропустить гол".

"Я по-настоящему доволен, что мы обрели такую с стабильность".

"Мы хотим доминировать в матчах и как можно больше играть на половине поля соперника. Думаю, мы создавали угрозу, были напористыми и активными, наши звенья работали, и игроки по-настоящему хотели победить".

"Сейчас мы набрали хороший ход, и нам нужно поддерживать его".

"Сейчас мы отвлечемся от Премьер-Лиги и отправимся к "Порту" (в Лиге Чемпионов), где бывает очень тяжело, поэтому нам просто нужно подготовиться снова сыграть хорошо и быть собой", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Бернли, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 17.02.2024 23:32 # takernotagiver
    Команда после победы над Ливерпулем на невероятном кураже. Пусть этот кураж длится как можно дольше. Главное, чтоб не опъянил игроков и тренера, а то похмелье будет очень тяжелое.

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  2. redwhitegun 17.02.2024 23:14 # redwhitegun
    Где щель88 со своими пидорскими шуточками?)

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