Артета отметил ненасытность "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета отметил ненасытность своей команды после победы 0:5 над "Бернли".

В субботу "Арсенал" впервые в своей истории оформил две выездные победы подряд с пятью или более забитыми голами, учитывая разгром "Вест Хэма" в прошлый уикенд (0:6).



Кроме того, "Арсенал" оформил пятую кряду победу в Премьер-Лиге. Такая жажда голов и такая стабильность очень радуют Артету.



"Я по-настоящему доволен игрой, результатом, а также индивидуальным и коллективным вкладом каждого игрока. Это было очень, очень хорошо".



"Команда выглядела так, словно хотела больше. Они не были удовлетворены. Они хотели забить больше, они не хотели пропустить гол".



"Я по-настоящему доволен, что мы обрели такую с стабильность".



"Мы хотим доминировать в матчах и как можно больше играть на половине поля соперника. Думаю, мы создавали угрозу, были напористыми и активными, наши звенья работали, и игроки по-настоящему хотели победить".



"Сейчас мы набрали хороший ход, и нам нужно поддерживать его".



"Сейчас мы отвлечемся от Премьер-Лиги и отправимся к "Порту" (в Лиге Чемпионов), где бывает очень тяжело, поэтому нам просто нужно подготовиться снова сыграть хорошо и быть собой", — цитирует Артету The Independent.