Родри спас для "Сити" ничью против "Челси"

Гол Родри на 83-й минуте избавил "Манчестер Сити" от поражения в домашнем противостоянии с "Челси" — 1:1.

По сравнению с выездом в Копенгаген посреди недели в старте у "горожан" произошло три изменения. Вместо Джона Стоунса, Бернарду Силвы и Джека Грилиша появились Мануэль Аканджи, Жереми Доку и Хулиан Альварес.



Стартовый состав "синих" недосчитался Тиаго Силвы и Нони Мадуэке, вместо которых вышли Леви Колуилл и Рахим Стерлинг.



Команды достаточно осторожно начали матч, демонстрируя взаимное уважение. Первого момента пришлось ждать до 12-й минуты, когда Эрлинг Холанд наносил удар головой с границы вратарской после передачи Альвареса с левого фланга — над крестовиной!



Вскоре хозяева забрали себе мяч и стали оказывать давление, но гостям удалось пару раз остро ответить. В первом случае Натан Аке в последний момент лишил Коула Палмера мяча, а во втором Николас Джексон не смог реализовать выход один на один с Эдерсоном.



Отделавшись испугом, "Сити" продолжил давить, но "Челси" не стал отказываться от контратак. На 42-й минуте Стерлинг, незадолго до этого загубив момент, убрал Кайла Уолкера в сторону и обводящим ударом поразил ворота — 0:1.



Второй тайм начался с того, что Кевин Де Брюйне пробил со штрафного, но неточно. Вскоре Уолкер столкнулся в чужой штрафной площади со Стерлингом, однако рефери Энди Мэдли не увидел повода для назначения пенальти.



На 51-й минуте уже "горожанам" удалась скоростная контратака, но удар Холанда по летящему мячу получился неточным.



Спустя пять минут "синие" ответили своим моментом, но Эдерсон блестяще среагировал на удар Стерлинга.



После такого обмена уколами "Сити" все же взял игру под свой контроль и вновь принялся нагнетать давление. Очередной момент имел Холанд, но на сей раз ему помешал отличиться Джордже Петрович.



На 78-й минуте Де Брюйне вырезал просто идеальную передачу с левого фланга на границу вратарской, но Холанд головой пробил мимо.



И все-таки натиск "горожан" увенчался голом. На 83-й минуте Родри вонзил мяч в ворота с помощью рикошета от бедра Трево Чалобы после удачного отскока в штрафной — 1:1.



"Сити" воодушевился и пошел за победой. Хозяева создали один большой момент и однажды претендовали на пенальти, но ничейный счет остался до финального свистка.



"Челси" приятно удивлял на протяжении большей части матча и имел реальные моменты на второй гол. У "Сити" — и Холанда в отдельности — совершенно сбился прицел, однако у "горожан" нашлась палочка-выручалочка в лице Родри.



"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче