Родри спас для "Сити" ничью против "Челси"

Родри Гол Родри на 83-й минуте избавил "Манчестер Сити" от поражения в домашнем противостоянии с "Челси" — 1:1.

По сравнению с выездом в Копенгаген посреди недели в старте у "горожан" произошло три изменения. Вместо Джона Стоунса, Бернарду Силвы и Джека Грилиша появились Мануэль Аканджи, Жереми Доку и Хулиан Альварес.

Стартовый состав "синих" недосчитался Тиаго Силвы и Нони Мадуэке, вместо которых вышли Леви Колуилл и Рахим Стерлинг.

Команды достаточно осторожно начали матч, демонстрируя взаимное уважение. Первого момента пришлось ждать до 12-й минуты, когда Эрлинг Холанд наносил удар головой с границы вратарской после передачи Альвареса с левого фланга — над крестовиной!

Вскоре хозяева забрали себе мяч и стали оказывать давление, но гостям удалось пару раз остро ответить. В первом случае Натан Аке в последний момент лишил Коула Палмера мяча, а во втором Николас Джексон не смог реализовать выход один на один с Эдерсоном.

Отделавшись испугом, "Сити" продолжил давить, но "Челси" не стал отказываться от контратак. На 42-й минуте Стерлинг, незадолго до этого загубив момент, убрал Кайла Уолкера в сторону и обводящим ударом поразил ворота — 0:1.

Второй тайм начался с того, что Кевин Де Брюйне пробил со штрафного, но неточно. Вскоре Уолкер столкнулся в чужой штрафной площади со Стерлингом, однако рефери Энди Мэдли не увидел повода для назначения пенальти.

На 51-й минуте уже "горожанам" удалась скоростная контратака, но удар Холанда по летящему мячу получился неточным.

Спустя пять минут "синие" ответили своим моментом, но Эдерсон блестяще среагировал на удар Стерлинга.

После такого обмена уколами "Сити" все же взял игру под свой контроль и вновь принялся нагнетать давление. Очередной момент имел Холанд, но на сей раз ему помешал отличиться Джордже Петрович.

На 78-й минуте Де Брюйне вырезал просто идеальную передачу с левого фланга на границу вратарской, но Холанд головой пробил мимо.

И все-таки натиск "горожан" увенчался голом. На 83-й минуте Родри вонзил мяч в ворота с помощью рикошета от бедра Трево Чалобы после удачного отскока в штрафной — 1:1.

"Сити" воодушевился и пошел за победой. Хозяева создали один большой момент и однажды претендовали на пенальти, но ничейный счет остался до финального свистка.

"Челси" приятно удивлял на протяжении большей части матча и имел реальные моменты на второй гол. У "Сити" — и Холанда в отдельности — совершенно сбился прицел, однако у "горожан" нашлась палочка-выручалочка в лице Родри.

"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2024 22:30

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Последние комментарии:




  1. girasimus 17.02.2024 22:54 # girasimus
    Ничья Сити нам на руку конечно, но ещё также преследует Арсенал, который откровенно говоря набрал невероятную форму, да и график у н х смотрю по ленче.
    Посмотрим как они будут выглядеть после кубковых матчей ЛЧ.

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  2. superperez101 17.02.2024 22:51 # superperez101
    казалось бы причём здесь Копенгаген

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  3. mafia 17.02.2024 22:47 # mafia
    Членсы подсобили Великому Ливерпулю

    Грац

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  4. zheka000000 17.02.2024 22:47 # zheka000000
    пакет сыграл в чмоуриньо с заменами и соснул. надеюсь, вынесет урок

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  5. electric 17.02.2024 22:43 # electric
    ИМПЕРАТОРЫ!!!

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  6. kukuruzko 17.02.2024 22:41 # kukuruzko
    Пенсы в бетон замесились

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  7. van-dijk 17.02.2024 22:41 # van-dijk
    Лучший матч сезона. Прежде всего благодаря тренерскому гению Почеттино. Так перестроить свою привычную игру и разобрать соперника - это выше всяких похвал.

    Это абсолютно другой Челси. Доминация теперь растянулась на всю площадь и длину поля вместо привычной перепасовки у подступах к штрафной.
    И отдельно хочется отметить молодежь Челси. Так четко выполнить установки тренера и показать невероятно зрелую и академичную игру так же достойно высшей похвалы.

    Превосходная работа над ошибками и тактическая выучка от Маурисио. Браво!

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  8. apl-nash 17.02.2024 22:38 # apl-nash
    Молодцы, синие братушки, с победой на эмптихаде!

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  9. live-juve 17.02.2024 22:37 # live-juve
    Хорошая боевая игра, Челси вырвало очко у Сити, а распиаренные блондинки сегодня были - ни о чем! Интересно, смотрим дальше!

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  10. akado 17.02.2024 22:36 # akado
    Следующий матч для Челси- матч сезона. С Сити многообещающе сыграли, разминочную, реализацию на финал нужно править...

    (ответить)

  11. dexter 17.02.2024 22:36 # dexter
    Ситявая помойка

    (ответить)

  12. van-dijk 17.02.2024 22:35 # van-dijk
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  13. osnovnoy2005 17.02.2024 22:35 # osnovnoy2005
    красивый,жаль ,что не добили голубых петухов...

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  14. van-dijk 17.02.2024 22:34 # van-dijk
    K P A C U B O

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  15. largo-winch 17.02.2024 22:34 # largo-winch
    Поиграли в ЛЧ, так сразу же эффект виден.
    Дальше-больше.
    Арсенал тоже на ровном месте споткнется еще

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  16. brown-ale 17.02.2024 22:34 # brown-ale
    Чалоба красава, почти похоронил Челси!

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  17. fiezzo 17.02.2024 22:34 # fiezzo
    Челси по смелее чем хохлы в Авдеевке

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  18. gameboy 17.02.2024 22:33 # gameboy
    Сейчас где-то 5 всосов от пенсов ждём. Выложили словно финал лч, такие отморозки я ебал))

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  19. b84 17.02.2024 22:33 # b84
    и на том спасибо синяя братва

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  20. girasimus 17.02.2024 22:33 # girasimus
    Собаки, могли треху напихать голубым в первом тайме.

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