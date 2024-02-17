Родри спас для "Сити" ничью против "Челси"
Гол Родри на 83-й минуте избавил "Манчестер Сити" от поражения в домашнем противостоянии с "Челси" — 1:1.
По сравнению с выездом в Копенгаген посреди недели в старте у "горожан" произошло три изменения. Вместо Джона Стоунса, Бернарду Силвы и Джека Грилиша появились Мануэль Аканджи, Жереми Доку и Хулиан Альварес.
Стартовый состав "синих" недосчитался Тиаго Силвы и Нони Мадуэке, вместо которых вышли Леви Колуилл и Рахим Стерлинг.
Команды достаточно осторожно начали матч, демонстрируя взаимное уважение. Первого момента пришлось ждать до 12-й минуты, когда Эрлинг Холанд наносил удар головой с границы вратарской после передачи Альвареса с левого фланга — над крестовиной!
Вскоре хозяева забрали себе мяч и стали оказывать давление, но гостям удалось пару раз остро ответить. В первом случае Натан Аке в последний момент лишил Коула Палмера мяча, а во втором Николас Джексон не смог реализовать выход один на один с Эдерсоном.
Отделавшись испугом, "Сити" продолжил давить, но "Челси" не стал отказываться от контратак. На 42-й минуте Стерлинг, незадолго до этого загубив момент, убрал Кайла Уолкера в сторону и обводящим ударом поразил ворота — 0:1.
Второй тайм начался с того, что Кевин Де Брюйне пробил со штрафного, но неточно. Вскоре Уолкер столкнулся в чужой штрафной площади со Стерлингом, однако рефери Энди Мэдли не увидел повода для назначения пенальти.
На 51-й минуте уже "горожанам" удалась скоростная контратака, но удар Холанда по летящему мячу получился неточным.
Спустя пять минут "синие" ответили своим моментом, но Эдерсон блестяще среагировал на удар Стерлинга.
После такого обмена уколами "Сити" все же взял игру под свой контроль и вновь принялся нагнетать давление. Очередной момент имел Холанд, но на сей раз ему помешал отличиться Джордже Петрович.
На 78-й минуте Де Брюйне вырезал просто идеальную передачу с левого фланга на границу вратарской, но Холанд головой пробил мимо.
И все-таки натиск "горожан" увенчался голом. На 83-й минуте Родри вонзил мяч в ворота с помощью рикошета от бедра Трево Чалобы после удачного отскока в штрафной — 1:1.
"Сити" воодушевился и пошел за победой. Хозяева создали один большой момент и однажды претендовали на пенальти, но ничейный счет остался до финального свистка.
"Челси" приятно удивлял на протяжении большей части матча и имел реальные моменты на второй гол. У "Сити" — и Холанда в отдельности — совершенно сбился прицел, однако у "горожан" нашлась палочка-выручалочка в лице Родри.
"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче
17.02.2024 22:30
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Последние комментарии:
Ничья Сити нам на руку конечно, но ещё также преследует Арсенал, который откровенно говоря набрал невероятную форму, да и график у н х смотрю по ленче.
Посмотрим как они будут выглядеть после кубковых матчей ЛЧ.
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казалось бы причём здесь Копенгаген
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Членсы подсобили Великому Ливерпулю
Грац
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пакет сыграл в чмоуриньо с заменами и соснул. надеюсь, вынесет урок
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ИМПЕРАТОРЫ!!!
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Пенсы в бетон замесились
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Лучший матч сезона. Прежде всего благодаря тренерскому гению Почеттино. Так перестроить свою привычную игру и разобрать соперника - это выше всяких похвал.
Это абсолютно другой Челси. Доминация теперь растянулась на всю площадь и длину поля вместо привычной перепасовки у подступах к штрафной.
И отдельно хочется отметить молодежь Челси. Так четко выполнить установки тренера и показать невероятно зрелую и академичную игру так же достойно высшей похвалы.
Превосходная работа над ошибками и тактическая выучка от Маурисио. Браво!
(ответить)
Молодцы, синие братушки, с победой на эмптихаде!
(ответить)
Хорошая боевая игра, Челси вырвало очко у Сити, а распиаренные блондинки сегодня были - ни о чем! Интересно, смотрим дальше!
(ответить)
Следующий матч для Челси- матч сезона. С Сити многообещающе сыграли, разминочную, реализацию на финал нужно править...
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Ситявая помойка
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красивый,жаль ,что не добили голубых петухов...
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K P A C U B O
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Поиграли в ЛЧ, так сразу же эффект виден.
Дальше-больше.
Арсенал тоже на ровном месте споткнется еще
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Чалоба красава, почти похоронил Челси!
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Челси по смелее чем хохлы в Авдеевке
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Сейчас где-то 5 всосов от пенсов ждём. Выложили словно финал лч, такие отморозки я ебал))
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и на том спасибо синяя братва
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Собаки, могли треху напихать голубым в первом тайме.
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