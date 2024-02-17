Постекоглу: "Я не волшебник, я футбольный тренер"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что у него нет волшебной палочки, чтобы помочь своей команде финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

В субботу по шансам "Тоттенхэма" пробиться в Лигу Чемпионов был нанесен большой урон, потому что "шпоры" потерпели домашнее поражение от "Вулверхэмптона" со счетом 1:2.



После матча Постекоглу призвал свою команду не унывать и сосредоточиться на упорной работе, потому что только так "Тоттенхэм" сможет достичь своей цели на сезон.



"Мы будем упорно трудиться, у нас будет две недели на подготовку к нашему следующему матчу (против "Кристал Пэлас"), и нет смысла жалеть себя".



"Ты должен держать удар и должен двигаться дальше, что бы ни случилось в прошлом. Ты должен убедиться, что готов к следующему матчу".



"Здесь нет трюков — только упорная работа. Я не волшебник, я футбольный тренер. Все определяется упорной работой, которую эти парни выполняют весь год".



"Как я уже сказал, мы оказались в этом положении, которое весьма достойно, благодаря упорной работе, и именно это мы продолжим делать", — цитирует Постекоглу The Independent.