Клаттенбург получил работу в "Форест"

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург получил работу в "Ноттингем Форест", где стал судейским аналитиком.

В этом сезоне "Форест" столкнулся с рядом спорных судейских решений, и "лесники" надеются, что приглашение Клаттенбурга в качестве консультанта поможет им улучшить свое понимание и отношения с рефери.



Например, в своей колонке для Daily Mail на прошлой неделе Клаттенбург написал, что "Форест" должен был заработать пенальти в проигранном матче против "Ньюкасла".



Сам Клаттенбург повесил свисток на гвоздь в 2017 году, с тех пор поработав в Саудовской Аравии, Китае и Египте в качестве руководителя арбитров.