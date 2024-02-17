"Арсенал" разорвал "Бернли" в клочья, огорчив своего соперника пятью голами без ответа.

Главный тренер "бордовых" Венсан Компани выпустил тех же 11 игроков, что и на матч против "Ливерпуля" в прошлый уикенд.



Наставник "канониров" Микель Артета тоже не стал вносить изменений в стартовый состав, если сравнивать с победой 0:6 над "Вест Хэмом".



Хозяева "Терф Мур" не продержался и четырех минут. Мартин Эдегор принял мяч на подступах к штрафной площади, после чего хлестко пробил в нижний угол ворот — 0:1.



Открыв счет, "Арсенал" принялся контролировать игру и ничего не позволял сопернику. Впрочем, явных голевых моментов "канониры" не имели.



На 39-й минуте Леандро Троссард заработал для гостей пенальти, нарвавшись на запоздалый подкат Лоренца Ассиньона в штрафной. Букайо Сака с 11-метровой отметки поразил правый нижний угол ворот — 0:2.



Второй тайм начался с того, что Эдегор нашел на правом краю штрафной Сака, а Букайо переложил мяч с ноги на ногу и выстрелил в ближний угол ворот – 0:3.



"Бернли" не подавал признаков жизни и на 66-й минуте пропустил в четвертый раз. Это Троссард закрутил мяч в дальний угол ворот из пределов штрафной после того, как удар Кая Хаверца был заблокирован — 0:4.



На 78-й минуте отличился и сам Хаверц. Кай получил мяч на левом фланге из аута, вошел в штрафную, избавился от защитника и пробил под рукой голкипера — 0:5.



И хотя гостевой сектор "Терф Мур" требовал шестой гол, "Арсенал" решил остановить избиение беззащитного соперника на пяти.



Победа над "Вест Хэмом" просто окрылила "Арсенал", который провел этот матч на одном дыхании. "Бернли" не смог оказать никакого сопротивления, продолжая на всех парах спешить назад в Чемпионшип.



"Бернли" — "Арсенал". Отчет о матче