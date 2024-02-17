"Арсенал" разорвал "Бернли" в клочья

Букайо Сака "Арсенал" разорвал "Бернли" в клочья, огорчив своего соперника пятью голами без ответа.

Главный тренер "бордовых" Венсан Компани выпустил тех же 11 игроков, что и на матч против "Ливерпуля" в прошлый уикенд.

Наставник "канониров" Микель Артета тоже не стал вносить изменений в стартовый состав, если сравнивать с победой 0:6 над "Вест Хэмом".

Хозяева "Терф Мур" не продержался и четырех минут. Мартин Эдегор принял мяч на подступах к штрафной площади, после чего хлестко пробил в нижний угол ворот — 0:1.

Открыв счет, "Арсенал" принялся контролировать игру и ничего не позволял сопернику. Впрочем, явных голевых моментов "канониры" не имели.

На 39-й минуте Леандро Троссард заработал для гостей пенальти, нарвавшись на запоздалый подкат Лоренца Ассиньона в штрафной. Букайо Сака с 11-метровой отметки поразил правый нижний угол ворот — 0:2.

Второй тайм начался с того, что Эдегор нашел на правом краю штрафной Сака, а Букайо переложил мяч с ноги на ногу и выстрелил в ближний угол ворот – 0:3.

"Бернли" не подавал признаков жизни и на 66-й минуте пропустил в четвертый раз. Это Троссард закрутил мяч в дальний угол ворот из пределов штрафной после того, как удар Кая Хаверца был заблокирован — 0:4.

На 78-й минуте отличился и сам Хаверц. Кай получил мяч на левом фланге из аута, вошел в штрафную, избавился от защитника и пробил под рукой голкипера — 0:5.

И хотя гостевой сектор "Терф Мур" требовал шестой гол, "Арсенал" решил остановить избиение беззащитного соперника на пяти.

Победа над "Вест Хэмом" просто окрылила "Арсенал", который провел этот матч на одном дыхании. "Бернли" не смог оказать никакого сопротивления, продолжая на всех парах спешить назад в Чемпионшип.

"Бернли" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Бернли, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. deman82 17.02.2024 21:17 # deman82
    ее бляя сасите хуисити!!!

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  2. kukuruzko 17.02.2024 21:16 # kukuruzko
    Обрыган Уокера изнасиловал(

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  3. gucman 17.02.2024 21:16 # gucman
    Ну че, норм

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  4. alexomck 17.02.2024 21:15 # alexomck
    Стерлинг, Палмер и Галлахер, тупо 3 игрока, в остальном один шлак.

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  5. electric 17.02.2024 21:14 # electric
    КНЯЗЬ!!!))

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  6. b84 17.02.2024 21:14 # b84
    ЧОЛСИИИИИИИИИИИИИИ

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  7. weorlfc 17.02.2024 21:14 # weorlfc
    Пенсив!

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  8. takernotagiver 17.02.2024 21:13 # takernotagiver
    Пенсы)

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  9. hammersmith 17.02.2024 21:12 # hammersmith
    2 слова: ГАРИ О'НИЛ
    как же красиво выебал петухов в обеих играх сезона. НОВЫЙ ТОПАРЬ ДИКИЙ.

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  10. girasimus 17.02.2024 21:07 # girasimus
    Стерлинг вообще футболист, кто это такой?

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  11. chelsiukpro 17.02.2024 21:06 # chelsiukpro
    Стерлятина понатуре тупая!

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  12. electric 17.02.2024 21:05 # electric
    хуйлуша на стерляди пххехее

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  13. deman82 17.02.2024 20:58 # deman82
    бля джексен ишак

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  14. akado 17.02.2024 20:57 # akado
    Джексон у себя в сборной на бенче сидит, что вы хотите от него?

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  15. godcapper 17.02.2024 20:57 # godcapper
    Обычная челсидорская обезьяна. Не может забить стопроцентный момент

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  16. girasimus 17.02.2024 20:57 # girasimus
    Джексон нерасторопный, нельзя так транжирить моменты.

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  17. electric 17.02.2024 20:56 # electric
    жирррорт живи братишка((

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  18. electric 17.02.2024 20:55 # electric
    ухахахха)))

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  19. alexomck 17.02.2024 20:55 # alexomck
    Разница между Джексоном и Нуньесом

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  20. girasimus 17.02.2024 20:54 # girasimus
    Стерлинг, xyй занудный, менять его нах

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