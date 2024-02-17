"Тоттенхэм" проиграл дома "Вулверхэмптону"

Дважды пропустив от Жоао Гомеса, "Тоттенхэм" потерпел поражение 1:2 в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном".

В стартовый состав "шпор" вернулись Бен Дэвис, Эмерсон Роял, Ив Биссума и Сон Хен Мин.



У "волков" лишь Хван Хи Чхан поменял в нападении травмированного Матеуса Кунью.



В начале матча голкиперу хозяев Гульельмо Викарио пришлось совершить пару качественных сейвов.



После невыразительного начала показалось, что "Тоттенхэм" выправил игру. Хозяева наладили контроль над мячом и даже нанесли несколько ударов, но за весь первый тайм так ни разу и не пробили в створ.



А на 42-й минуте "Вулверхэмптон" открыл счет. Жоао Гомес пробил головой совершенно без сопротивления после подачи Пабло Сарабия углового — 0:1.



Но едва начался второй тайм, как счет стал равным. Деян Кулусевски подхватил мяч на правом краю штрафной, ушел от Крейга Доусона и с острого угла пробил между ног голкипера — 1:1.



На 56-й минуте "волки" могли повторно выйти вперед, но Викарио совершил очередное спасение, отразив удар Сарабия из пределов штрафной.



На 63-й минуте гостям удался еще один быстрый выпад. Педру Нету совершил рывок со своей половины поля до чужой штрафной, после чего отпасовал в район 11-метровой отметки под удар Гомеса — 1:2.



В остатке матча "шпоры" давили, но атаковали беззубо. Их соперник, делая ставку на молниеносные выпады, выглядел опаснее.



"Тоттенхэм" сыграл на удивление слабо впереди и при этом раз за разом оказывался беззащитным к контратакам "Вулверхэмптона", чья победа выглядит заслуженной.



"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче