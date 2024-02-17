"Тоттенхэм" проиграл дома "Вулверхэмптону"

Вулверхэмптон Дважды пропустив от Жоао Гомеса, "Тоттенхэм" потерпел поражение 1:2 в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном".

В стартовый состав "шпор" вернулись Бен Дэвис, Эмерсон Роял, Ив Биссума и Сон Хен Мин.

У "волков" лишь Хван Хи Чхан поменял в нападении травмированного Матеуса Кунью.

В начале матча голкиперу хозяев Гульельмо Викарио пришлось совершить пару качественных сейвов.

После невыразительного начала показалось, что "Тоттенхэм" выправил игру. Хозяева наладили контроль над мячом и даже нанесли несколько ударов, но за весь первый тайм так ни разу и не пробили в створ.

А на 42-й минуте "Вулверхэмптон" открыл счет. Жоао Гомес пробил головой совершенно без сопротивления после подачи Пабло Сарабия углового — 0:1.

Но едва начался второй тайм, как счет стал равным. Деян Кулусевски подхватил мяч на правом краю штрафной, ушел от Крейга Доусона и с острого угла пробил между ног голкипера — 1:1.

На 56-й минуте "волки" могли повторно выйти вперед, но Викарио совершил очередное спасение, отразив удар Сарабия из пределов штрафной.

На 63-й минуте гостям удался еще один быстрый выпад. Педру Нету совершил рывок со своей половины поля до чужой штрафной, после чего отпасовал в район 11-метровой отметки под удар Гомеса — 1:2.

В остатке матча "шпоры" давили, но атаковали беззубо. Их соперник, делая ставку на молниеносные выпады, выглядел опаснее.

"Тоттенхэм" сыграл на удивление слабо впереди и при этом раз за разом оказывался беззащитным к контратакам "Вулверхэмптона", чья победа выглядит заслуженной.

"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2024 20:00

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  1. electric 17.02.2024 20:06 # electric
    Вагииииииииииииииф

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  2. fiezzo 17.02.2024 20:04 # fiezzo
    Петухи сегодня сбежали из Авдеевки и проиграли матч

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  3. theo-zm 17.02.2024 20:03 # theo-zm
    Челси ну давай блесни

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  4. kukuruzko 17.02.2024 20:01 # kukuruzko
    Волки ощипали кур опять

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