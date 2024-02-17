Тоуни стал целью номер один "Челси" на лето

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни стал целью номер один "Челси" на летнее трансферное окно.

До сих пор главным приоритетом "Челси" на летнее окно считался Виктор Осимхен из "Наполи", однако неучастие в Лиге Чемпионов и наличие конкурентов вроде ПСЖ не оставляют "синим" реальных шансов заполучить нигерийского бомбардира.



По информации The Sun, теперь "Челси" планирует укрепить свое нападение с помощью Тоуни, которому не требуется адаптация в Премьер-Лиге и у которого остается один полный год по контракту с "Брентфордом".



"Брентфорд" ожидает интереса к Тоуни и со стороны других больших клубов, надеясь выручить за 27-летнего англичанина около 80 миллионов фунтов.



Добавим, Тоуни лишь в прошлом месяце вернулся после восьми месяцев дисквалификации. С тех пор Айвен забил три гола в четырех матчах.