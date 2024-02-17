"Ливерпуль" разгромил "Брентфорд"

Слабое начало матча и вынужденные замены не помешали "Ливерпулю" разгромить на выезде "Брентфорд" со счетом 1:4.

Относительно победы 0:2 над "Вулверхэмптоном" в стартовый состав "пчел" вернулся Кристоффер Айер, заменив в линии обороны Итана Пиннока.



У "красных" произошло две перестановки в старте. Отбывший дисквалификацию Ибраима Конате появился вместо Джарелла Куансы, Конор Брэдли — вместо травмированного Трента Александер-Арнольда.



В начале матча хозяева выглядели предпочтительнее, но первый опасный момент создали хозяева. Это случилось на 10-й минуте, когда Марк Флеккен отразил и удар Брэдли, и добивание с острого угла Диогу Жоты.



На 15-й минуте свой момент, наконец, создал и "Брентфорд". Айвен Тоуни наносил удар в касание из пределов штрафной, но мяч прошел рядом с дальней штангой.



Ближе к середине первого тайма "Ливерпуль" завладел инициативой, принявшись оказывать давление на Флеккена и его защитников.



Не преуспев в позиционном футболе, на 35-й минуте "красным" удалось провести стремительную контратаку. Дарвин Нуньес вышел один на один и технично перебросил мяч через Флеккена — 0:1.



Еще в первом тайме гости потеряли с травмами Кертиса Джонса и Жоту, причем Диогу смог покинуть поле только на носилках.



Вместо Жоты в игру вступил Мохамед Салах, который незадолго до перерыва и вскоре после перерыва упустил по неплохому моменту.



Зато свой шанс использовал Макаллистер. На 55-й минуте Алексис получил передачу от Салаха, просочился в штрафную по центру мимо защитника и ткнул мяч в ворота — 0:2.



"Брентфорд" приуныл после второго гола — настолько, что на 68-й минуте пропустил еще раз. Вышедший на замену Коди Гакпо из центрального круга сделал скидку головой на Салаха, который ворвался в штрафную, ускользнул от защитника и пробил мимо голкипера — 0:3.



Хозяевам терять было уже нечего, и, возможно, это ощущение помогло им размочить счет на 75-й минуте. Тоуни добил мяч в ворота после отраженного Кувином Келлехером удара Серхио Регилона — 1:3.



Точку в матче на 86-й минуте поставил Гакпо, который при комичной игре защитников соперника вышел на ворота по центру и поразил цель — 1:4.



"Брентфорд" достойно провел первый тайм, особенно его начало, и счет 0:1 к перерыву мог показаться для гостей несправедливым. Однако во втором тайме "Ливерпуль" убедительно доказал свое превосходство, полностью доминируя над соперником.



"Брентфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче