"Ливерпуль" разгромил "Брентфорд"

Дарвин Нуньес Слабое начало матча и вынужденные замены не помешали "Ливерпулю" разгромить на выезде "Брентфорд" со счетом 1:4.

Относительно победы 0:2 над "Вулверхэмптоном" в стартовый состав "пчел" вернулся Кристоффер Айер, заменив в линии обороны Итана Пиннока.

У "красных" произошло две перестановки в старте. Отбывший дисквалификацию Ибраима Конате появился вместо Джарелла Куансы, Конор Брэдли — вместо травмированного Трента Александер-Арнольда.

В начале матча хозяева выглядели предпочтительнее, но первый опасный момент создали хозяева. Это случилось на 10-й минуте, когда Марк Флеккен отразил и удар Брэдли, и добивание с острого угла Диогу Жоты.

На 15-й минуте свой момент, наконец, создал и "Брентфорд". Айвен Тоуни наносил удар в касание из пределов штрафной, но мяч прошел рядом с дальней штангой.

Ближе к середине первого тайма "Ливерпуль" завладел инициативой, принявшись оказывать давление на Флеккена и его защитников.

Не преуспев в позиционном футболе, на 35-й минуте "красным" удалось провести стремительную контратаку. Дарвин Нуньес вышел один на один и технично перебросил мяч через Флеккена — 0:1.

Еще в первом тайме гости потеряли с травмами Кертиса Джонса и Жоту, причем Диогу смог покинуть поле только на носилках.

Вместо Жоты в игру вступил Мохамед Салах, который незадолго до перерыва и вскоре после перерыва упустил по неплохому моменту.

Зато свой шанс использовал Макаллистер. На 55-й минуте Алексис получил передачу от Салаха, просочился в штрафную по центру мимо защитника и ткнул мяч в ворота — 0:2.

"Брентфорд" приуныл после второго гола — настолько, что на 68-й минуте пропустил еще раз. Вышедший на замену Коди Гакпо из центрального круга сделал скидку головой на Салаха, который ворвался в штрафную, ускользнул от защитника и пробил мимо голкипера — 0:3.

Хозяевам терять было уже нечего, и, возможно, это ощущение помогло им размочить счет на 75-й минуте. Тоуни добил мяч в ворота после отраженного Кувином Келлехером удара Серхио Регилона — 1:3.

Точку в матче на 86-й минуте поставил Гакпо, который при комичной игре защитников соперника вышел на ворота по центру и поразил цель — 1:4.

"Брентфорд" достойно провел первый тайм, особенно его начало, и счет 0:1 к перерыву мог показаться для гостей несправедливым. Однако во втором тайме "Ливерпуль" убедительно доказал свое превосходство, полностью доминируя над соперником.

"Брентфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Брентфорд, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2024 17:30

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  1. narcot 17.02.2024 17:38 # narcot
    лемразь, вставай на защиту)



    ВСУ с помощью дрона атаковали спиртзавод в Курской области

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  2. b84 17.02.2024 17:37 # b84
    норм катнули в пол ноги

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  3. girasimus 17.02.2024 17:37 # girasimus
    Жаль конечно, что матч не обошёлся без травм, Жоту с Джонсом будет не хватать.

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  4. electric 17.02.2024 17:37 # electric
    КНЯЗИ будут на троне!!!
    Синие, комоне

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  5. girasimus 17.02.2024 17:34 # girasimus
    Очередь за пенсами.

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  6. fiezzo 17.02.2024 17:34 # fiezzo
    Россия
    Путин
    Ливерпуль
    Авдеевка

    Сила, власть и величие!

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  7. kukuruzko 17.02.2024 17:33 # kukuruzko
    КРАСИВО

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