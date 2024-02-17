Пабло Майя интересен трем клубам Премьер-Лиги

Полузащитник "Сан-Паулу" Пабло Майя вызывает интерес у трех клубов Премьер-Лиги, включая "Арсенал".

По информации Daily Mail, грядущим летом Майя может стать трансферной целью для "Арсенала", "Вест Хэма" и "Фулхэма".



22-летний Майя является ключевым игроком "Сан-Паулу", с которым он выиграл Кубок Бразилии в прошлом сезоне.



"Я слышал, что английский клуб сделал предложение "Сан-Паулу", а два окна назад еще один клуб обращался насчет аренды".



"В Премьер-Лиге самый высокий в мире уровень игры с точки зрения техники и темпа, игроки там привыкли выступать в Лиге Чемпионов и на Чемпионате Мира".



"Это лига мечты. Когда я могу, то смотрю матчи там и анализирую, как действуют игроки на моей позиции", — сообщил Майя.