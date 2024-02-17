Клопп не знает степень травмы Алиссона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что пока не знает, насколько серьезна травма голкипера Алиссона.

В пятницу, на заключительной тренировке "Ливерпуля" перед выездом к "Брентфорду", Алиссон получил травму мышечного характера.



При этом Алиссон только несколько дней назад возобновил тренировки, пропустив победу 3:1 над "Бернли" в прошлый уикенд из-за болезни.



В ближайшие недели "Ливерпуль" ожидает ряд важнейших матчей, включая финал Кубка Лиги против "Челси" и противостояние с "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, однако пока "красные" не знают, как долго будет отсутствовать 31-летний англичанин.



"Нет, я не знаю, насколько серьезна его травма. Это мышечная проблема, и пока мы не знаем".



"Нам нужно подождать. Как и всегда, возможно, завтра или послезавтра мы будем знать больше", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".