Артета: "Я люблю Хаверца"
Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил свою поддержку атакующему полузащитнику Каю Хаверцу.
После своего перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов прошлым летом Хаверц забил лишь пять голов в 33 матчах за "Арсенал", регулярно навлекая критику своей игрой.
Однако Артета указывает на то, что Хаверц дает команде гораздо больше, нежели только голы. Микель совершенно не жалеет о потраченных на 24-летнего немца деньгах.
"Я люблю его. Думаю, все мы любим его как игрока и как человека, а также все то, что он дает команде".
"В последнем матче при счете 4:0, 5:0 и 6:0 были моменты, когда он постоянно рвался в штрафную и влиял на игру, и мне это по-настоящему нравится. Если ты попросишь его сыграть 9-го номера, левого атакующего полузащитника, правого атакующего полузащитника или с акцентом на оборону, он сделает это. Работать с ним — это чистое наслаждение", — цитирует Артету Daily Mirror.
17.02.2024 15:00
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Последние комментарии:
Пора закрывать этот рассадник пидарастии!
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Красавчик Микель,что не боишься об этом говорить на публику... Горжусь,что болею за самый толерантный клуб Англии.
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