Артета: "Я люблю Хаверца"

Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил свою поддержку атакующему полузащитнику Каю Хаверцу.

После своего перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов прошлым летом Хаверц забил лишь пять голов в 33 матчах за "Арсенал", регулярно навлекая критику своей игрой.



Однако Артета указывает на то, что Хаверц дает команде гораздо больше, нежели только голы. Микель совершенно не жалеет о потраченных на 24-летнего немца деньгах.



"Я люблю его. Думаю, все мы любим его как игрока и как человека, а также все то, что он дает команде".



"В последнем матче при счете 4:0, 5:0 и 6:0 были моменты, когда он постоянно рвался в штрафную и влиял на игру, и мне это по-настоящему нравится. Если ты попросишь его сыграть 9-го номера, левого атакующего полузащитника, правого атакующего полузащитника или с акцентом на оборону, он сделает это. Работать с ним — это чистое наслаждение", — цитирует Артету Daily Mirror.