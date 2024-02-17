Артета: "Я люблю Хаверца"

Микель Артета и Кай Хаверц Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил свою поддержку атакующему полузащитнику Каю Хаверцу.

После своего перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов прошлым летом Хаверц забил лишь пять голов в 33 матчах за "Арсенал", регулярно навлекая критику своей игрой.

Однако Артета указывает на то, что Хаверц дает команде гораздо больше, нежели только голы. Микель совершенно не жалеет о потраченных на 24-летнего немца деньгах.

"Я люблю его. Думаю, все мы любим его как игрока и как человека, а также все то, что он дает команде".

"В последнем матче при счете 4:0, 5:0 и 6:0 были моменты, когда он постоянно рвался в штрафную и влиял на игру, и мне это по-настоящему нравится. Если ты попросишь его сыграть 9-го номера, левого атакующего полузащитника, правого атакующего полузащитника или с акцентом на оборону, он сделает это. Работать с ним — это чистое наслаждение", — цитирует Артету Daily Mirror.


Метки Арсенал, Артета, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. chelsae88 17.02.2024 15:35 # chelsae88
    Пора закрывать этот рассадник пидарастии!

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  2. pedya-ars-anal 17.02.2024 15:05 # pedya-ars-anal
    Красавчик Микель,что не боишься об этом говорить на публику... Горжусь,что болею за самый толерантный клуб Англии.

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