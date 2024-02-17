Клопп объяснил, что мешает "Ливерпулю" подписать Мбаппе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, что мешает его клубу подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Мбаппе сватали в "Ливерпуль" на протяжении многих лет, и вскоре, Килиан, наконец, покинет ПСЖ, решив не продлевать свой истекающий контракт.



На вопрос о том, отправится ли Мбаппе в "Реал", Клопп ответил "без понятия". Зато Юрген точно знает, что в "Ливерпуль" 24-летний француз не перейдет, потому что "красным" это не по карману.



"Разумеется, я не участвую в этом, но я могу сказать ваш, что был бы удивлен, если бы за ним охотились все топ-клубы мира. Для известных мне топ-клубов — большинства из них — это было бы сложно в плане зарплат, бонуса за переход", — цитирует Клоппа The Independent.