Клопп объяснил, что мешает "Ливерпулю" подписать Мбаппе

Килиан Мбаппе Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, что мешает его клубу подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Мбаппе сватали в "Ливерпуль" на протяжении многих лет, и вскоре, Килиан, наконец, покинет ПСЖ, решив не продлевать свой истекающий контракт.

На вопрос о том, отправится ли Мбаппе в "Реал", Клопп ответил "без понятия". Зато Юрген точно знает, что в "Ливерпуль" 24-летний француз не перейдет, потому что "красным" это не по карману.

"Разумеется, я не участвую в этом, но я могу сказать ваш, что был бы удивлен, если бы за ним охотились все топ-клубы мира. Для известных мне топ-клубов — большинства из них — это было бы сложно в плане зарплат, бонуса за переход", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Клопп, Ливерпуль, Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2024 13:00

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  1. b84 17.02.2024 13:56 # b84
    нахуй не нужен при перспективном Диазе

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  2. klunits 17.02.2024 13:55 # klunits
    Потому что ваша помойка нахуй не нужна французу

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