Почеттино предостерег владельцев "Челси" насчет покупки клуба в Аргентине

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино предостерег владельцев "синих" насчет покупки клуба в Аргентине.

Как известно, владельцы "Челси" Тодд Бели и Бехдад Эгбали вынашивают идею по созданию империи клубов, как это удалось "Манчестер Сити". Ранее "синие" уже породнились с французским "Страсбуром".



Недавно новоиспеченный президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что владельцы "Челси" хотят купить родной для Почеттино "Ньюэллс Олд Бойз", но Маурисио считает, что это может быть плохой идеей.



"Это так сложно, потому что Аргентина — это страна, где обычно людям не нравится, когда приходят чужаки и покупают их клубы".



"Фанаты там чувствуют, что принадлежат клубу, а клуб принадлежит им, и изменить этот менталитет непросто. Да, возможно, со временем это изменится, но в данный момент я не думаю, что будет легко купить клуб там", — цитирует Почеттино The Telegraph.