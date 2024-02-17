Дефо: "Не хочу получить работу только потому, что я темнокожий"

Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо заявил, что хочет получить тренерскую работу не только благодаря своему цвету кожи.

Повесив бутсы на гвоздь чуть менее двух лет назад, в данный момент Дефо, бывший игрок "Вест Хэма" и "Тоттенхэма", ищет возможность начать свою тренерскую карьеру.



Однако 41-летний англичанин надеется получить честную возможность проявить себя там, где цвет его кожи не будет иметь значение.



"Мне нравится думать, что эти двери открыты. Происходят изменения, и есть тренеры, которые за последнее время получали работу и теряли работу, что является неотъемлемой частью профессии. Ты никогда не будешь тренером, который никогда не лишится работы на некотором этапе".



"Тебя однажды уволят — это просто факт. Каждого тренера увольняют, и не имеет значения, насколько ты хорош. Но мне нравится думать, что я получу шанс".



"Я не думаю, что в количественном отношении это выглядит замечательно. Я имею ввиду темнокожих тренеров. Могло бы быть больше, значительно больше".



"Когда я общаюсь с игроками, которые завершили игровую карьеру и с которыми я вместе выступал, они говорят о сложностях на своем пути, и я думаю: "Ну, если ты столкнулся с этими сложностями, то и я, наверное, столкнусь с ними".



"Но я понимаю, что путь каждого отличается, и я не хочу получить работу только потому, что я темнокожий... Ты хочешь получить работу, потому что ты хорош".



"Количество темнокожих тренеров могло бы быть выше, каждый знает это. Цифры не лгут. Но мне нравится думать, что на определенном этапе я получу шанс", — цитирует Дефо Daily Mirror.