Почеттино: "Палмер не ощущает давления перед матчем с "Сити"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его вингер Коул Палмер не ощущает давления в преддверии матча против своего родного "Манчестер Сити".

В субботу Палмер вернется на "Этихад" впервые после своего перехода из "Сити" за 42.5 млн. фунтов в заключительный день летнего трансферного окна.



Когда "Челси" и "Сити" встречались в ноябре на "Стэмфорд Бридж", Палмер своим пенальти в компенсированное время принес "синим" ничью 4:4, и Почеттино уверен, что 21-летний англичанин не дрогнет и на сей раз.



"Он очень умен. Говоря по-испански, сложно найти слово на английском, чтобы объяснить, но он умен, интеллектуален и дерзок".



"Он эмоционально интеллектуален. Давление от игры против "Сити"? Ему все равно. Сыграет он хорошо или не очень хорошо, не зависит от давления".



"Он родом из Манчестера, но он выглядит как бразилец или аргентинец по своей способности так быстро адаптироваться. Одно из сильных качеств нас, аргентинцев, заключается в том, что мы так быстро адаптируемся".



"Возможно, иногда людям с севера и юга бывает сложно адаптироваться здесь, но он адаптировался к жизни в Кобхэме, в Южном Лондоне и в клубе очень хорошо", — цитирует Почеттино Evening Standard.