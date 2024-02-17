"Челси" может избавиться от Стерлинга

Грядущим летом "Челси" может попрощаться с рядом больших игроков, включая вингера Рахима Стерлинга.

Стерлинг стал одним из первых больших приобретений Тодда Бели и партнеров, позволив новым владельцам "Челси" показать серьезность своих намерений.



Тем не менее, Стерлинг в полной мере не оправдал тех ожиданий, которые на него возлагались в момент перехода из "Манчестер Сити" за 47.5 млн. фунтов летом 2022.



В прошлом сезоне Стерлинг финишировал с "Челси" на 12-м месте в Премьер-Лиге, со стороны наблюдая за треблом своей бывшей команды.



Сейчас Стерлингу уже 29 лет, и Рахим, так и не сумев утвердиться лидером команды, может стать жертвой новой стратегии "Челси", заточенной на прогрессирующую молодежь.



Как утверждает HITC, "Челси" будет искать возможности избавиться от Стерлинга грядущим летом. Также "синие" решили не продлевать истекающий контракт с 39-летним защитником Тиаго Силвой.



Добавим, в 22 матчах этого сезона Премьер-Лиги Стерлинг забил пять голов и отдал три результативные передачи, что значительно хуже тех показателей, которые Рахим демонстрировал в "Сити".