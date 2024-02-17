Гвардиола: "Уход Палмера — моя ответственность"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола взял на себя ответственность за уход из клуба вингера Коула Палмера.

Будучи одним из лучших продуктов академии "Сити" за последние годы, в заключительный день летнего трансферного окна Палмер был продан в Челси" за 42.5 млн. фунтов.



Палмер великолепно освоился в "Челси", забив 10 голов и отдав шесть результативных передач в Премьер-Лиге, и Гвардиола понимает, почему 21-летний англичан захотел этого перехода.



"В случае с молодыми игроками мы всегда хотим, чтобы они остались, но случившееся — это нормально. После двух-трех сезонов он хотел получать больше минут, чем в предыдущем сезоне. Я совершенно это понимаю".



"Если бы Палмер получал минуты, которые я даю Филу (Фодену) с самого начала, Коул Палмер все еще находился бы здесь — но я не давал ему их. Это моя ответственность".



"Почему? Из-за Бернарду (Силвы), Рияда (Махреза), Фила. В тот момент я предпочитал других".



"Когда так происходит после одного сезона, это нормально, как и после второго, но после третьего он скажут: "Ох, парни, я хочу играть, я не хочу сидеть в запасе".



"Это нормально. Мы как клуб понимаем это. Он получил невероятное предложение от топ-клуба вроде "Челси", и я очень рад за него. Такого рода вещи случаются во всех клубах", — цитирует Гвардиолу The Independent.