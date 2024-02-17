Клопп высказался насчет Алонсо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с похвалой в адрес своего коллеги из "Байера" Хаби Алонсо.

В прошлом месяце Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона, и Алонсо был сразу же возведен в статус фаворита на роль преемника Юргена.



На пресс-конференции в пятницу Клоппа спросили насчет Алонсо, и Юрген засыпал комплиментами Хаби как ярчайшего представителя нового поколения тренеров.



"Хаби трудится невероятным образом. Если бы насчет него не было слухов, это было бы удивительно. Если бы вы спросили меня насчет Хаби Алонсо восемь недель назад, я бы сказал: "О, Боже!"



"Я всегда говорил, что мы — динозавры вроде Анчелотти, Моуриньо, Гвардиолы и, возможно, меня — не будем делать того, что делаем, следующие 20 лет. Окей, возможно Моуриньо не в счет. Следующее поколение уже здесь, и я бы сказал, что Хаби выделяется среди них".



"Бывший игрок мирового уровня, у которого тренерская семья, что немного помогает, он уже был как тренер, когда играл. Футбол, в который он играет, слаженность его команды, проведенные им трансферы абсолютно исключительны".



"Много времени своей жизни я посвятил в Бундеслиге, и он производит огромное впечатление. Не только количеством набранных очков, но и тем, как они играют", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.