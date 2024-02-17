"Юнайтед" сделал запрос насчет Матиса Теля

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Баварии" Матиса Теля.

Как сообщает Sky Sport Germany, "Юнайтед" очень заинтересован в приобретении Теля грядущим летом, однако в предыдущие недели насчет Матиса также обратились два других клуба из Англии.



Сам Тель по-прежнему мечтает стать легендой "Баварии", но если Матис будет чувствовать, что в него не верят в Мюнхене, то рассмотрит предложения других клубов. Вариант с уходом в аренду — не для 18-летнего француза.



Тель выступает за "Баварию" после своего перехода из "Ренна" за 25 миллионов фунтов летом 2022. В этом сезоне Бундеслиги Матис сыграл 17 матчей, во всех 17 появляясь на замену, и забил три гола.