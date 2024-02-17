25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 17 февраля, шестью поединками стартует 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — ЛИВЕРПУЛЬ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брентфорд" проиграл семь из девяти последних матчей Премьер-Лиги, хотя в прошлый уикенд добился победы над "Вулверхэмптоном". Оба своих поражения в этом сезоне в рамках чемпионата "Ливерпуль" потерпел от столичных клубов: "Арсенала" и "Тоттенхэма". "Красные" и забивали, и пропускали во всех семи выездах к "пчелам" в рамках чемпионата.



Снова играть за "Брентфорд" готовы вернувшиеся с Кубка Африки Фрэнк Оньека и Йоан Висса. У Аарона Хики случился рецидив, и он составит компанию в лазарете Рико Генри и Бриану Мбемо.



Нападающий Мохамед Салах залечил заднюю поверхность бедра и может сыграть за "Ливерпуль" впервые с 1 января. Алиссон оправился после болезни, Ибраима Конате отбыл свою дисквалификацию, Конор Брэдли снова доступен после смерти отца. Трент Александер-Арнольд и Доминик Собослаи пропустят несколько недель.



ТОТТЕНХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00



"Тоттенхэм" выиграл все пять последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Вулверхэмптон" не знает поражений на выезде уже пять поединков кряду во всех соревнованиях (3 победы, 2 ничьи). "Волки" выиграли три из четырех последних встреч со "шпорами" в высшем дивизионе.



"Тоттенхэм" будет лишен крайних защитников Дестини Удоджи и Педро Порро. Сон Хен Мин может выйти в старте впервые после возвращения с Кубка Азии. Райан Сессеньон и Манор Соломон продолжают лечиться.



Нападающий Матеус Кунья не поможет "Вулверхэмптону" из-за повреждения задней поверхности бедра. Заменить его готов Хван Хи Чхан, залечивший икроножную мышцу.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ВЕСТ ХЭМ 18:00



Свои шесть домашних поражений в этом сезоне Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" потерпел в семи последних матчах на "Сити Граунд". Впервые с 1997 года "Вест Хэм" не выиграл ни одного из семи первых матчей в календарном году с учетом всех соревнований. "Молотобойцы" могут сделать дубль против "лесников" в высшем дивизионе впервые с сезона 1968/69, в ноябре одержав победу 3:2 дома.



Финалисты Кубка Африки Вилли Боли, Ола Айна, Ибраим Сангаре не сыграют за "Форест" в субботу. Гонсало Монтиель и Крис Вуд по-прежнему травмированы.



Отсутствующий с ноября нападающий Мичейл Антонио снова готов играть за "Вест Хэм". Курт Зума и Эдсон Альварес также решили свои проблемы со здоровьем, но Лукасу Пакете все еще нужно время.



НЬЮКАСЛ — БОРНМУТ 18:00



"Ньюкасл" выиграл два из трех последних матчей в Премьер-Лиге, хотя до этого потерпел четыре поражения подряд. "Борнмут" не знает побед в чемпионате уже пять поединков кряду (2 ничьи, 3 поражения). "Сороки" набрали семь очков в трех последних домашних встречах с "вишенками" в Премьер-Лиге.



Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон перенес операцию на грудных мышцах и пропустит до трех месяцев. Джо Уиллок и Александер Исак находятся на пороге возвращения в строй, но играть пока не готовы.



Полузащитник "Борнмута" Филип Биллинг продолжает отбывать дисквалификацию. Ромен Фавр приболел, Макс Ааронс, Тайлер Адамс, Джеймс Хилл и Райан Фредерикс по-прежнему травмированы.



ФУЛХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 18:00



"Фулхэм" выиграл пять из семи последних домашних матчей в Премьер-Лиге (1 ничья, 1 поражение), забив 18 голов в этих пяти. "Астон Вилла" проиграла три их четырех последних поединков во всех соревнованиях (1 победа). "Дачники" лишь однажды не смогли одолеть "вилланов" в семи последних домашних встречах во всех турнирах (1 поражение).



С Кубка Африки вернулись игроки "Фулхэма" Калвин Бэсси и Алекс Ивоби. Тосин Адарабиойо и Кенни Тете залечили небольшие травмы, но Рауль Хименес остается в лазарете.



"Астон Вилла" потеряла с травмами Диего Карлоса и Бубакара Камара, причем второй уже не сыграет в этом сезоне. Пау Торрес может выйти в старте впервые за два месяца.



БЕРНЛИ — АРСЕНАЛ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В этом сезоне Премьер-Лиги "Бернли" набрал только одно очко из 39 возможных против команд, которые сейчас находятся в верхней половине таблицы. "Арсенал" может впервые в своей истории начать календарный год с пяти побед кряду в чемпионате. "Бордовые" лишь однажды обыграли "канониров" в 17 последних встречах в Премьер-Лиге (4 ничьи, 12 поражений) — 0:1 на "Эмирейтс" в декабре 2020.



Нападающий "Бернли" Лайл Фостер перенес операцию и пропустит продолжительное время. Чарли Тэйлор восстановился после травмы плеча. Йордан Байер, Натан Редмонд и Лука Колеошо вернуться пока не готовы.



Главный тренер "Арсенала" Микеля Артета выразил надежду на возвращение в строй ряда игроков, не называя имена. Предыдущий матч пропустили Такехиро Томиясу, Александр Зинченко, Томас Партей, Эмиль Смит-Роу, Фабиу Виейра и Габриэль Жезус.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЧЕЛСИ 20:30



"Манчестер Сити" может оформить 12-ю победу подряд во всех соревнованиях и седьмую подряд в Премьер-Лиге. "Челси" шесть матчей выиграл и шесть проиграл в высшем дивизионе после 4:4 с "Сити" 12 ноября. "Синие" не знают побед над "горожанами" уже семь поединков кряду во всех турнирах — с финала Лиги Чемпионов в 2021 году.



Йошко Гвардиол и Джек Грилиш угодили в лазарет "Сити", но Бернарду Силва должен быть в порядке, как и Серхио Гомес с Матео Ковачичем.



Защитник "Челси" Тиаго Силва вне игры с травмой паха. Мало Гюсто и Леви Колуилл залечили свою болячки. В заявку команды должен вернуться Роберт Санчес. Кэрни Чуквуэмека по-прежнему отсутствует.