Алиссон получил травму на тренировке и с "Брентфордом" не сыграет

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон все-таки пропустит выезд к "Брентфорду" в субботу.

Из-за болезни Алиссон уступил свое место в воротах "Ливерпуля" Кувину Келлехеру на победный матч против "Бернли" в прошлый уикенд (3:1).



На своей пресс-конференции в пятницу наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отчитался о возвращении Алиссона в строй, однако позже днем 31-летний бразилец получил травму задней поверхности бедра на тренировке.



В результате команда Клоппа уехала в Лондон без Алиссона, который остался на базе "красных" в Керби для дополнительных медицинских тестов.



Таким образом, защищать ворота "Ливерпуля" против "Брентфорда" снова будет Келлехер.



Добавим, полузащитники Доминик Собослаи и Тиаго Алькантара также отсутствуют с повреждениями задней поверхности бедра. Из-за аналогичной проблемы Алиссон пропустил три матча ранее в этом сезоне.