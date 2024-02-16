Клопп отрицает, что выпустил Трента недолеченным

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг предположения о том, что он поспешил с возвращением защитника Трента Александер-Арнольда на футбольное поле после травмы.

Лишь недавно пропустив три недели с травмой колена, против "Бернли" в прошлый уикенд Александер-Арнольд заново повредил эту область ноги.



Теперь Александер-Арнольд не поможет "Ливерпулю" в финале Кубка Лиги против "Челси" 25 февраля, а, возможно, и в важнейшем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 10 марта.



Однако Клопп совершенно не чувствует здесь своей вины и уверяет, что 25-летний англичанин вернулся на поле совершенно здоровым.



"Пока я здесь, мы никогда не форсировали чье-либо возвращение и никогда не будем".



"Нужно слегка прояснить это. Я был не в курсе, но но до меня дошли новости о дискуссиях насчет того, что мы могли поспешить с возвращением Трента, учитывая повторную травму".



"Никто не хочет спешить с такими вещами и никто не спешит".



"Но мы работаем в высокопроизводительной сфере. Мы всегда стараемся поймать момент для наиболее раннего возвращения. К сожалению, когда мы ловим этот момент, никто не говорит об этом".



"Последнее решение всегда за игроком, но если слушать только игроков, они готовы играть уже через две недели, и это настоящая проблема", — цитирует Клоппа BBC.