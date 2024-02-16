Почеттино собирается атаковать против "Сити"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его команда собирается играть в атакующий футбол против "Манчестер Сити" в субботу.

В ноябре "Челси" удалось добыть ничью 4:4 против "Сити" в домашних стенах благодаря пенальти бывшего "горожанина" Коула Палмера в компенсированное время.



В субботу "Челси" совершит выезд на "Этихад", и Почеттино чувствует, что против такого соперника нельзя отсиживаться в обороне.



"Первый матч научил нас тому, что нам будет противостоять одна из лучших команд в мире, но в то же время вы должны быть достаточно смелыми, чтобы заставить их обороняться, бежать назад и смотреть на свои ворота".



"Если мы отправимся туда и просто будем ждать, что произойдет, тогда эта команда сможет доминировать над вами и заставит вас страдать".



"Нам нужно атаковать, бегать и стараться всем вместе. Это самая важная вещь, которую мы осознали".



"Самая важная вещь — отправиться туда, быть смелыми, бросить им вызов", — цитирует Почеттино The Independent.