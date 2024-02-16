Хау подтвердил, что Уилсон перенес операцию

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау подтвердил, что нападающий Каллум Уилсон перенес операцию на грудных мышцах и теперь рискует пропустить остаток сезона.

Эту травму Уилсон получил в компенсированное время победного для "Ньюкасла" матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в прошлую субботу (2:3).



Каллум повредил грудные мышцы и по рекомендации профильного доктора перенес операцию, восстановление после которой займет до трех месяцев.



"Несомненно, это большой удар по нему. Он проводит этот сезон в рваном темпе. Мы надеемся, он еще сыграет до конца сезона".



"Это была странная травма. Он потолкался с центральным защитником в концовке прошлого матча", — цитирует Хау BBC.



В этом сезоне Уилсон забил восемь голов 22 матчах во всех соревнованиях, пропустив немало времени из-за проблем с задней поверхностью бедра и икроножной мышцей.



После окончания этого сезона у Уилсона останется только 12 месяцев по контракту, поэтому не исключено, что 31-летний англичанин уже сыграл свой последний матч не только в этой кампании, но и за "Ньюкасл" вообще.



